Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

Na seznamu 75 držav, ki jim bodo ZDA začasno ustavile izdajanje vizumov, je pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v Evropski uniji, izvzeta pa je Srbija. Čeprav so članice Nata, je Albanijo, Severno Makedonijo in Črno goro administracija Donalda Trumpa potisnila v družbo Kube, Haitija in Somalije. Državljanom Kremlju naklonjene Srbije pa bodo ZDA še naprej izdajale vstopne vizume po starem.

Z druge strani Atlantika je namreč v sredo prišla informacija, da ZDA začasno ustavljajo izdajanje vizumov za priseljence iz 75 držav, kar naj bi po pojasnilih pristojnih bil poskus ustaviti zlorabe ameriškega sistema priseljevanja za tiste tuje priseljence, ki bi izkoriščali socialno pomoč in javne ugodnosti.