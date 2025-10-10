  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Balkansko članico Nata srbski svet peha v verbalni delikt

    Kandidatka za članstvo v EU, ki je izvozila vojno narkoklanov, preganja in zapira potencialne kritike oblasti.
    Srbija z izdatno pomočjo obveščevalno-varnostnih služb in vplivom Srbske pravoslavne cerkve veča prisotnost na vseh področjih družbenega življenja v Črni gori. Foto Savo Prelevic/AFP
    Srbija z izdatno pomočjo obveščevalno-varnostnih služb in vplivom Srbske pravoslavne cerkve veča prisotnost na vseh področjih družbenega življenja v Črni gori. Foto Savo Prelevic/AFP
    Novica Mihajlović
    10. 10. 2025 | 18:45
    4:18
    V nadaljevanju preberite:

    Preiskava črnogorskega specialnega državnega tožilstva proti lastniku medijev, kritičnih do oblasti, in petim osebam, ki so povezane z njim, dviga prah v balkanski članici Nata in kandidatki za članstvo v EU. Drsenje nazaj, v čas verbalnega delikta, ustreza ciljem srbskega sveta, ostaja pa neopaženo tam, kjer bi ga morali opaziti in ustaviti, je posvaril pisatelj Milorad Mijo Popović.

    Povprečni birokrat v Bruslju ob omembi Črne gore najprej pomisli na najbolj napredno balkansko kandidatko za članstvo v Evropski uniji in zgledno članico Nata, država s 600.000 prebivalci pa se ne more izkopati iz slabih praks, ki bi jih pričakovali v preživeti komunistični diktaturi in ne v državi, ki velja za proevropsko demokracijo.

