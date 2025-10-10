Balkansko članico Nata srbski svet peha v verbalni delikt

V nadaljevanju preberite:

Preiskava črnogorskega specialnega državnega tožilstva proti lastniku medijev, kritičnih do oblasti, in petim osebam, ki so povezane z njim, dviga prah v balkanski članici Nata in kandidatki za članstvo v EU. Drsenje nazaj, v čas verbalnega delikta, ustreza ciljem srbskega sveta, ostaja pa neopaženo tam, kjer bi ga morali opaziti in ustaviti, je posvaril pisatelj Milorad Mijo Popović.

Povprečni birokrat v Bruslju ob omembi Črne gore najprej pomisli na najbolj napredno balkansko kandidatko za članstvo v Evropski uniji in zgledno članico Nata, država s 600.000 prebivalci pa se ne more izkopati iz slabih praks, ki bi jih pričakovali v preživeti komunistični diktaturi in ne v državi, ki velja za proevropsko demokracijo.