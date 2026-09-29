Banane, ki ne porjavijo: gensko spremenjeno sadje je ponekod že odobreno

Banane so zelo priljubljeno sadje, vendar hitro porjavijo. Nove gensko spremenjene banane bi lahko omogočile, da sadje dlje časa ostane sveže, poroča Guardian.

Razvijajo jih v kmetijsko-biotehnološkem podjetju Tropic, kjer trdijo, da imajo banane enak okus in teksturo, vendar ostanejo sveže, rumene in privlačne še dolgo po tem, ko so narezane in olupljene. Ne porjavijo dva dni, lahko še dlje, če so na hladnem. Menijo, da bi na takšen način lahko zmanjšali količino odpadkov in emisije ogljikovega dioksida.

Kako spremenijo banane

Podjetje Tropic je banane razvilo s tehnologijo genskega urejanja Crispr-Cas9, s katero je spremenilo vse tri kopije določenega gena v plodu. Tako so zmanjšali nastajanje encima polifenol oksidaze, ki povzroča rjavenje banan. Podoben pristop so raziskovalci uspešno uporabili tudi pri drugih živilih, na primer gobah.

Enako tehniko so že uporabili za razvoj slajših jagod, pridelkov, odpornih proti boleznim, ter kompaktnejših paradižnikov z večjo vsebnostjo vitamina D.

Odobritev pristojnih organov

Predpisi za gensko izboljšane rastline so začeli veljati novembra in veljajo le za Anglijo. Se pa živila, ki so v Angliji odobrena in dana na trg, prodajajo tudi v Walesu in na Škotskem, če jih tam dodatno ne predelujejo, podobno velja za Severno Irsko.

Pristojni organi so banane, ki nikoli ne porjavijo, odobrili še v desetih državah, med njimi na Japonskem, v Braziliji in na Filipinih. Sadje že pridelujejo v Latinski Ameriki.

Predstavnik za stike z javnostjo britanskega ministrstva za okolje, prehrano in podeželje je povedal, da bi z genskim izboljševanjem lahko povečali prehransko varnost, zmanjšali uporabo pesticidov, povečali količino pridelkov ter izboljšali odpornosti rastlin proti boleznim. Izboljšala bi se trajnost našega prehranskega sistema, hkrati pa bi ohranili vodilne standarde.