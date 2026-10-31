Banki Alta po Vučićevem volilnem porazu odvzeli dovoljenje za poslovanje

Srbska centralna banka (NBS) je odvzela dovoljenje za poslovanje banki Alta Bank, katere lastnik je Davor Macura, poslovnež blizu stranki SNS nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića. Ta je minulo nedeljo na volitvah po 14 letih izgubila oblast. Alti so dovoljenje odvzeli »z namenom zaščite varčevalcev in ohranitve stabilnosti finančnega sistema«.

»Finančni položaj banke se je v zadnjem času znatno poslabšal, obstaja pa tudi tveganje za nadaljnje poslabšanje likvidnosti,« so sporočilo NBS povzele tuje tiskovne agencije, med drugim francoska AFP.

Od lastnika menjalnice do enega najbogatejših ljudi v Srbiji

Lastnik Alte je Davor Macura, poslovnež blizu stranki SNS nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića. FOTO: Alta Banka

Banko Alta vodi poslovnež Davor Macura, ki je blizu odhajajoči vladi pod vodstvom SNS. Macura je po poročanju hrvaškega portala Index v času vladavine Vučićeve SNS zgradil imperij in iz lastnika menjalnice zrasel v enega najbogatejših ljudi v Srbiji. Beograjski mediji ugibajo, ali je Macura še vedno v državi.

V zadnjih nekaj dneh po volitvah, na katerih je SNS izgubila, so se pojavile obtožbe, da so prek Alte poskušali prenesti velike količine denarja iz Srbije v Rusijo in Severno Makedonijo, kar je beograjski odvetnik Ivan Ninić uradno prijavil NBS in zahteval takojšen nadzor, še navaja omenjeni portal.

Iz centralne banke so sporočili, da bo agencija za zavarovanje vlog omogočila izplačilo zavarovanih zneskov in razpolaganje s sredstvi vlagateljem v sedmih delovnih dneh v skladu z zakonom, so še zapisali na centralni banki.

Po družbenih omrežjih so se medtem razširili posnetki vrste ljudi pred poslovalnico banke Alta v Novem Sadu, kjer ljudje s svojih računov poskušajo dvigniti denar.

Vse dejavnosti zaustavljene, poslovalnice zaprte

Odločitev o odvzemu licence sicer prihaja po tem, ko je vodja opozicijske Demokratske stranke Srđan Milivojević guvernerko Jorgovanko Tabaković, sicer članico SNS, obtožil, da je dva dni po volitvah v nasprotju z običajnim postopkom odobrila zahtevo Alte za pretvorbo dinarjev v evre v višini 50 milijonov evrov.

Iz srbskega državnega tožilstva so danes po poročanju tiskovne agencije Tanjug sporočili, da je NBS banko Alta in več odgovornih oseb iz banke kazensko ovadila. Tožilstvo je sporočilo še, da je ministrstvo za notranje zadeve in službo za boj proti organiziranemu kriminalu pozvalo, naj nujno ukrepata in preverita celotno poslovanje te banke ter vse okoliščine, ki so privedle do preklica dovoljenja za poslovanje.

Banka Alta je sporočila, da so vse dejavnosti, povezane s plačilnimi karticami, plačilnim prometom v domači in tuji valuti, zaustavljene, da so njene poslovalnice trenutno zaprte, izplačilo zavarovanih vlog pa je napovedano od ponedeljka, »v skladu s postopki in navodili pristojnih institucij«.

Pred tem je Elektroprivreda Srbije, ena od poslovnih strank Alte, sporočila, da je bila številka tekočega računa za plačilo računov za elektriko spremenjena ter da bodo elektronska plačila prek sistema Alta pay zaustavljena do nadaljnjega.