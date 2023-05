Bankir na čelu tehnične vlade

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Dosedanji vladni »upravitelj« je odstopil, novo »tehnično« vlado, ki jo bo predsednica države imenovala po 15. maju, pa bo do septembrskih predčasnih parlamentarnih volitev, na katerih nekdaj vladajočim strankam trenutno zelo slabo kaže, vodil centralni bankir.

Slovaška je v politični krizi že vse od lanskega decembra, ko se je razsula vladajoča koalicija, kar je privedlo do nezaupnice vladi in odločitve poslancev, da bodo septembra predčasne parlamentarne volitve. Vlada takrat pravzaprav ni dejansko padla, le dotedanjemu premieru Eduardu Hegerju iz populistične stranke OL'aNO (Običajni ljudje in neodvisne osebnosti) so do volitev pristojnosti omejili na vršilca tehničnih dolžnosti predsednika vlade.

Ker sta vlado zapustila dva ministra, tudi zmagovalec zadnjih volitev, prvega pol leta celo premier, nato pa finančni minister, voditelj stranke OL'aNO Igor Matovič, je moral Heger opravljati tudi njuni nalogi. Potem je v četrtek najprej odstopil v. d. kmetijskega ministra Samuel Vlčan, prav tako kandidat Matovičeve stranke, ki se je znašel sredi vročega škandala. Sam zanika kakršnokoli krivdo, a kakor so sporočili iz nacionalnega preiskovalnega urada, so zaradi informacij, da je ministrovo družinsko podjetje za predelavo odpadkov Reko Recycling prejelo 1,3 milijona evrov državne subvencije, že začeli preiskovati morebitno kaznivo dejanje korupcije. Ko je v petek odstopil še Rastislav Káčer, ki je začasno vodil zunanje ministrstvo, dosedanjemu tehničnemu upravljavcu vlade ni ostalo veliko možnosti.

Takoj ko se je v soboto vrnila s kronanja novega britanskega monarha, je Hegerja k sebi povabila predsednica države Zuzana Čaputová – in sprejela njegov odstop. Včeraj je sporočila, da bo za novega predsednika vlade, ki bo delovala do volitev 30. septembra in bo povsem »tehnična«, postavila sedanjega namestnika guvernerja centralne banke Ľudovíta Ódorja, preostale člane vlade pa da bo imenovala po 15. maju.

Ódor je priznani ekonomist, bančnik in zagovornik uravnoteženega proračuna, kot visoki uradnik finančnega ministrstva pa je sodeloval pri uvajanju evra, vzpostavitvi drugega pokojninskega stebra in spremembi davčnega sistema. Kakor je sam povedal, so mu iz različnih strank večkrat ponujali, naj se vključi v politiko. »Doslej sem vse zavrnil. A nikoli ne moreš reči nikoli,« je izjavil konec leta 2021. Predsednica države je zdaj povedala, da je bila pri izbiri zanjo pomembna tako ekspertiza kot to, da v novi začasni tehnični vladi ne bodo sedeli ljudje, ki se bodo potegovali na volitvah.

Sprememba zunanje politike

Te se nevzdržno bližajo, v obeh največjih opozicijskih strankah, ki jima javnomnenjske raziskave napovedujejo odločno zmago, pa trdijo, da bi zaradi odstopa dosedanjega vladnega »upravitelja« morali Slovaki na volitve čim prej.

Voditelj populistične levosredinske stranke Smer Robert Fico, ki je bil v letih od 2006 do 2018 trikrat na čelu vlade, je izjavil, da predsednica države ne more kar tako po svoje nastavljati »tehničnih« ministrov, ne da bi se prej posvetovala s parlamentom.

Njegova stranka bi danes z več kot 17 odstotki glasov zmagala na volitvah. Le kak odstotek manj bi dobil socialdemokratski Glas. Njegov predsednik Peter Pellegrini, ki je vodil slovaško vlado v letih od 2018 do 2020, je povedal, da njegova stranka ne bo podprla nove vlade. »Vse politične stranke pozivamo, naj naredijo konec temu kaosu in se dogovorijo, da bodo predčasne volitve že julija,« je zapisal na svojem družbenem omrežju.

Tudi Matovič je dejal, da se mora predsednica najprej posvetovati in pogajati z njegovim gibanjem, če hoče dobiti podporo za delovanje »tehnične« vlade. Njegova stranka OL'aNO, ki je na parlamentarnih volitvah pred tremi leti s četrtino zbranih glasov zmagala, zdaj pa ji ankete merijo le kak odstotek ali dva več glasov od petodstotnega volilnega praga. Preostalim trem strankam, ki so bile do decembra tudi del vladajoče koalicije, pa grozi, da čez ta prag letos sploh ne bodo stopile.

Kakor ugotavljajo komentatorji, utegnejo volitve spremeniti zunanjepolitično usmeritev Slovaške. Ta je bila doslej vneta podpornica Ukrajine, saj ji je kot prva članica Nata dostavila vojaška letala. Javnomnenjske raziskave kažejo, da Slovaki podpirajo pošiljanje humanitarne pomoči v Ukrajino, nasprotujejo pa vojaškemu vmešavanju v konflikt. Fico je še pred padcem vlade volivcem zagotovil, da bo po njegovi zmagi slovaška pomoč Ukrajini le še humanitarna.