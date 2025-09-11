Banksy z muralom kritiziral sodstvo, odstranili so ga že čez dva dneva

Odločitev je padla in Banksyjevo najnovejše delo so jadrno odstranili s sodne stavbe v Londonu. Poslikava je prikazovala protestnika s krvavim transparentom, nad katerim se sklanja sodnik s kladivom.

Londonska policija je zaradi murala prejela prijavo suma kaznivega dejanja in je že začela s preiskavo.

Banksy je svoje delo svetu v ponedeljek predstavil na instagramu, zgolj dva dni kasneje so poslikavo odstranili, po pisanju CNN zato, ker je stavba sodišča zgodovinsko zaščitena.

Delo so hitro zakrili in odstranili. FOTO: Justin Tallis/AFP

Poslikava se je pojavila dva dni po tem, ko je bilo na protestu proti prepovedi organizacije Palestine Action v Londonu aretiranih skoraj 900 ljudi. Ker Banksy z grafiti pogosto izraža kritiko do politike, vojne in kapitalizma, mnogi menijo, da je šlo tudi tokrat za kritiko pritiska, ki ga britanska vlada in pravosodje izvajata nad protestniki.

Ne bi bilo prvič, da bi se Banksy postavil na stran Palestincev. Leta 2015 je sofinanciral gradnjo in zasnoval notranjost za hotel The Walled Off na Zahodnem bregu. Hotel so leta 2023 zaradi napadov Izraela zaprli.

Sodstvo v Angliji medtem že dalj časa opozarja na »senzacionalistično in neutemeljeno izživljanje nad sodniki«.

Propalestinska organizacija ob boku Al Kaidi

Britanska vlada je namreč propalestinsko organizacijo Palestine Action julija razglasila za teroristično in jo uvrstila ob bok Al Kaidi in Islamski državi. S tem je postalo kaznivo članstvo v skupini ali vsakršno izkazovanje podpore organizaciji Palestine Action. Ukrepe proti organizaciji je vlada zaostrila po tem, ko so aktivisti junija v letalski bazi britanske vojske poškodovali dve letali.

Po objavi na instagramu so se pojavila vprašanja, kako je umetniku uspelo poslikati tako strogo varovano stavbo. Odgovor se skriva v podjetju, imenovanem Pest Control, ki upravlja Banskyjev opus. Na njihovi spletni strani piše: »Če razmišljate, da bi pisali Banksyju in ga prosili, naj poslika vašo dnevno sobo ali oblikuje logotip vašega podjetja – prosimo, ne počnite tega. Če pa razmišljate o tem, da bi mu pisali, ker imate dostop do varovanega objekta, ki bi ga bilo treba vandalizirati – potem pa kar pišite.«