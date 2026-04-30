Nov Banksyjev kip v središču Londona, katerega obraz zakriva zastava

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V središču Londona je bila postavljena nova skulptura, za katero je umetnik Banksy potrdil, da je njegovo delo. Kip, ki nosi njegov podpis, prikazuje moškega v obleki, ki stopa s podstavka, obraz pa mu zakriva zastava.
Skulptura stoji na Waterloo Placeu v St. James'su, zgodovinskem predelu Londona, znanem po veličastni arhitekturi in kipih pomembnih zgodovinskih osebnosti, kot sta Edvard VII. in Florence Nightingale, pa tudi spomeniku iz časa krimske vojne.
Banksyjev kip so prvič opazili včeraj. Danes je umetnik na instagramu objavil videoposnetek, s katerim je potrdil avtorstvo tega dela.
James Peak, ustvarjalec serije BBC-jevih podkastov Banksyjeva zgodba, je dejal: »Uspel mu je še en fantastičen podvig ... pozicioniranje je preprosto osupljivo.«
Dodal je, da je s skulpturo umetnik hotel opozoriti na zgodovinske napetosti. »Soočiti se moramo z dejstvom, da ima Velika Britanija imperialistično zgodovino, polno prevzemov. Del tega je ekstremni nacionalizem, ki ga Banksy seveda prezira.«
Komentarji