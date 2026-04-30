Nov Banksyjev kip v središču Londona, katerega obraz zakriva zastava

V središču Londona je bila postavljena nova skulptura, za katero je umetnik Banksy potrdil, da je njegovo delo. Kip, ki nosi njegov podpis, prikazuje moškega v obleki, ki stopa s podstavka, obraz pa mu zakriva zastava.

Skulptura stoji na Waterloo Placeu v St. James'su, zgodovinskem predelu Londona, znanem po veličastni arhitekturi in kipih pomembnih zgodovinskih osebnosti, kot sta Edvard VII. in Florence Nightingale, pa tudi spomeniku iz časa krimske vojne.

Banksyjev podpis je vgraviran v podstavek. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Banksyjev kip so prvič opazili včeraj. Danes je umetnik na instagramu objavil videoposnetek, s katerim je potrdil avtorstvo tega dela.

James Peak, ustvarjalec serije BBC-jevih podkastov Banksyjeva zgodba, je dejal: »Uspel mu je še en fantastičen podvig ... pozicioniranje je preprosto osupljivo.«

Kip je že pritegnil množice ljudi. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Dodal je, da je s skulpturo umetnik hotel opozoriti na zgodovinske napetosti. »Soočiti se moramo z dejstvom, da ima Velika Britanija imperialistično zgodovino, polno prevzemov. Del tega je ekstremni nacionalizem, ki ga Banksy seveda prezira.«