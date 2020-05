Banksyjeva zadnja umetnina časti zdravstvene delavce

Novi superheroji so medicinske sestre

Starejša Banksyjeva umetnina Dekle s preluknjanim bobničem v Bristolu je v času koronakrize dobila dodatek, zaščitno masko čez nos in usta. FOTO: Rebecca Naden/Reuters

V bolnišnici so počaščeni

Najnovejša slika svetovno znanega grafitarja, političnega aktivista in filmskega režiserjase je te dni skrivnostno pojavila v Splošni bolnišnici v Southamptonu. Kakšen kvadratni meter velika uokvirjena črno-bela grafika se ni naključno pojavila prav v bolnišnici, saj njena vsebina časti delo in žrtvovanje britanskih medicinskih sester oziroma vseh zdravstvenih delavcev v času pandemije koronavirusa, poroča britanski BBC.Banksy je svoje občudovanje in priznanje zdravstvenim delavcem na tej umetnini izrazil v liku dečka, ki je zavrgel svoje stare igračke – figurice izmišljenih filmskih in stripovskih superherojev – in se igra s figurico medicinske sestre z zaščitno masko na obrazu in z edinim barvnim elementom na sliki, z rdečim križem na svoji obleki. Z držo figurice, ki z iztegnjeno roko spominja na letečega Supermana, je Banksy vsem junakom v zdravstvu povedal, da so oni pravi, resnični superheroji.Seveda umetnik tudi ob tej priložnosti ni razkril svoje identitete in tako kljub svetovni slavi in velikim zaslužkom ostaja zvest sebi in svoji subverzivni, družbenokritični umetniški usmeritvi. Slika se je v bolnišnici preprosto pojavila, ob njej pa je Banksy pustil sporočilo: »Hvala za vse, kar delate. Upam, da bo slika nekoliko razsvetlila vaše prostore, čeprav je samo črno-bela.« Do jeseni bo slika visela na steni preddverja in bodrila zaposlene, potem pa jo bodo prodali na dražbi in izkupiček namenili britanskemu javnemu zdravstvenemu sistemu National Health Service (NHS). Glede na to, da so leta 2018 Banksyjevo sliko Deklica z balonom na dražbi prodali za več kot milijon britanskih funtov (1,15 milijona evrov), lani pa njegov Parlament opic za enajst milijonov funtov, bo verjetno tudi izkupiček za to umetnino, ki je nastala v posebnih časih in s posebnim namenom, precejšen.A tokrat gotovo ne gre v prvi vrsti za denar. »V pandemiji smo izgubili veliko dragih in spoštovanih članov našega kolektiva in prijateljev. Dejstvo, da je Banksy izbral prav nas, da bi vsem v NHS izrekel priznanje za izjemen prispevek v teh časih brez primere, je za nas velika čast. Vsi v bolnišnici cenijo to umetnino, ki jim bo polepšala trenutke oddiha in bo brez dvoma dvignila moralo tako zaposlenim kot bolnikom,« je namreč za BBC dejala direktorica southamptonske bolnišnice