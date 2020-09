Barbados se želi znebiti britanske kraljice

Ozemlje kraljice Elizabete II. bo morda kmalu manjše. FOTO: John Stillwell/AFP

Karibski otoček Barbados si želi odstaviti britansko kraljicokot svojo vladarico in postati republika, poroča tiskovna agencija Reuters. Formalna vlada britanske krone je spomin na preteklost, saj je bil otok do leta 1966 britanska kolonija.»Napočil je čas, da kolonialno preteklost v celoti pustimo za seboj!« je dejala guvernerka Barbadosa. Guvernerko sicer po sedanji ureditvi izbira britanska kraljica, njena funkcija pa je, da kraljico nadomešča na uradnih dogodkih.Barbadoška vlada pod vodstvom premierkese je zavzela, naj država 55. obletnico neodvisnosti, ki bo novembra prihodnje leto, proslavi kot republika, ki ji bo tudi uradno načeloval izvoljeni predstavnik ljudstva.Tako Buckinghamska palača, v kateri prebiva monarhinja, kakor zunanje ministrstvo Združenega kraljestva sta sporočila, da je odločitev stvar barabadoškega ljudstva in da ji ne nasprotujeta. Zunanje ministrstvo je še poudarilo, da Združeno kraljestvo z Barbadosom deli zgodovino, jezik in kulturo ter da bodo v vsakem primeru tesno sodelovali tudi v prihodnje.Na karibskem otočku, ki na najdaljšem mestu meri le nekaj čez 30 kilometrov, je leta 1625 pristal kapitanin ga nemudoma razglasil za last britanske krone. Barbados je bil kmalu poseljen s sužnji iz Afrike, ki so svojim kolonialnim lastnikom z delom na plantažah sladkornega trsa prinesli bogastvo.Več kot 90 odstotkov nekaj manj kot 300.000 otočanov je potomcev afriških sužnjev.