Bart De Wever je bil premočan nasprotnik za Friedricha Merza

Voditelji EU so se na bruseljskem zasedanju odločili za načrt B za financiranje Ukrajine v prihodnjih dveh letih z brezobrestnim posojilom v višini 90 milijard evrov. To bo temeljilo na zadolževanju EU na kapitalskih trgih, kritem z evropskim proračunom, ki ga polnijo predvsem države članice.

Ne le Viktor Orbán s populističnima kolegoma iz Češke in Slovaške, Andrejem Babišem in Robertom Ficem, temveč tudi nekaj drugih držav, so imeli resne dvome o pravno kočljivi uporabi kremeljskih rezerv. Ruska sredstva bodo kljub temu, skladno s prejšnjimi odločitvami, ostala »zamrznjena« do konca vojne in plačila škode, povzročene Ukrajini.