Bašar al Asad, na smrt obsojeni padli diktator

V torek je sodišče v Damasku dolgoletnega sirskega diktatorja Bašarja al Asada zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v odsotnosti obsodilo na smrtno kazen. Poleg padlega tirana, ki je decembra 2024 po hitri ofenzivi koalicije uporniških milic pobegnil v Moskvo, kjer je dobil politični azil, je sirsko sodišče na smrt obsodilo tudi njegovega brata Maherja, poveljnika zloglasne 4. divizije, ki je prav tako zbežal v Rusijo.

Čeprav so na ulicah Damaska in drugih sirskih mest proslavili obsodbo človeka (in z njim celotnega režima), ki je bil daleč najbolj odgovoren za nepopisne strahote skoraj trinajst let trajajoče sirske vojne (2011–2024), v kateri je na vrhuncu sodelovalo petnajst držav, številni Sirci niso prepričani, da je bilo – oziroma da bo – pravici zadoščeno in da bo prav končani sodni proces lahko imel kakršnokoli katarzično in konstruktivno vlogo pri gradnji nove sirske države, povsem uničene med vojno, v katerih je bilo ubitih več kot pol milijona ljudi, okoli 12 milijonov pa jih je moralo zapustiti svoje domove.