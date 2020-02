Baširja čaka Mednarodno kazensko sodišče v Haagu

V Drafurju okoli 300.000 smrtnih žrtev

Sudan je danes sprejel odločitev, da bo odstavljenega dolgoletnega voditeljain njegove tri nekdanje sodelavce izročil Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) v Haagu. ICC je Baširja in njegove nekdanje sodelavce obtožil genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov v Darfurju na zahodu države.Odločitev o izročitvi ICC je bila po poročanju britanskega BBC sprejeta na mirovnih pogovorih med sudansko vlado ter uporniškimi skupinami iz Darfurja.Konflikt v Darfurju je izbruhnil leta 2003 in zahteval okoli 300.000 smrtnih žrtev. Po podatkih Združenih narodov je zaradi spopadov v Darfurju brez strehe nad glavo ostalo 2,5 milijona ljudi.»Pravice ni mogoče doseči, če ne bomo pozdravili ran,« je ob tem sporočil tiskovni predstavnik sudanske vlade. Dodal je, da so se strinjali, da se mora vsakdo, za katerega je izdan zaporni nalog, pojaviti pred ICC. Baširja so odstavili aprila lani. Na oblast se je povzpel z državnim udarom leta 1989 in je Sudanu vladal z železno roko.Decembra lani ga je sudansko sodišče zaradi korupcije obsodilo na dve leti zapora. V skladu s sudansko zakonodajo ljudje, ki so starejši od 70 let, ne smejo v zapor. Bašir je star 76 let. Poleg tega je sudansko tožilstvo Baširja obtožilo tudi uboja protestnikov med lanskimi demonstracijami, ki so privedle do njegove odstavitve.