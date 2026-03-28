Baterije za pot v boljšo prihodnost

»Medtem ko tehnologija skuša ohraniti vrtoglavi vzpon, ena utež drži višino pod nadzorom: baterija.« To je pred časom zapisal Steven Levy, urednik ameriške revije Wired in avtor knjige Hackers: Heroes of the Computer Revolution (Hekerji: junaki računalniške revolucije). Napisal je še sedem drugih del, a prav ta o hekerjih je zares razburljiva in dobro napisana.

Levyjev stavek mi je prišel na misel, ko sem prebrala, da so trije kitajski proizvajalci baterij pritegnili več kot 70 milijard dolarjev tržne kapitalizacije, odkar so ZDA in Izrael napadli Iran, ter prehiteli velikane naftne industrije, kot so Chevron, Exxon Mobil in BP. Baterije so za zdaj edini čisti zmagovalec te nesmiselne vojne. Mimogrede, ali sploh obstaja smiselna vojna?

Pravzaprav ne, a ta je še posebej vznemirjajoča, ker poleg ubijanja z bombami ubija tudi z zniževanjem življenjskega standarda, kar bo v nekaterih delih sveta pomenilo tiho umiranje zaradi revščine. Če se bo vojna zavlekla do poletja, bo več kot 45 milijonov ljudi imelo težave pri dostopu celo do osnovne hrane, kar pomeni zdrs v hudo revščino.