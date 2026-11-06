Batmanov motocikel na dražbi za 1,2 milijona dolarjev

Motocikel, znan tudi kot Batpod, je zasnoval režiser Christopher Nolan skupaj s scenografom Nathanom Crowleyjem. Za njegovo izdelavo je nato poskrbel Chris Korvold, prejemnik oskarja za vizualne učinke, poroča CNN.

Vozilo poganja Hondin 750-kubični motor, opremljen pa je z ogromnimi 31-palčnimi pnevmatikami. Težko ga je obvladovati, na snemanju je prišlo do številnih incidentov, eden od njih je bil celo posnet, ko je motocikel trčil v eno izmed kamer.

Stephen Lane, direktor in ustanovitelj dražbene hiše Propstore, je za CNN povedal, da je motocikel eden od šestih izdelanih primerkov, vendar edini, ki ga je studio Warner Bros uradno dal na prodaj. Dodal je, da gre za eno najbolj impresivnih in nepozabnih filmskih vozil vseh časov.

Spletna dražba se je začela v četrtek, zaključila pa se bo 4. decembra v živo v Londonu.

Batpod je le en izmed filmskih rekvizitov, ki so na prodaj, prodajali bodo tudi dva celotna Batmanova kostuma. Več kot sto predmetov bo na ogled na predprodajni razstavi v londonskem hotelu Cumberland med 19. in 22. novembrom.