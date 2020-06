Bayer bo plačal okoli 10 milijard evrov zaradi glifosata

Preberite še: Glifosat kljub tožbam še vedno prodajni hit

Farmacevtski gigant Bayer bo plačal do okoli 10 milijard evrov za poravnave v tožbah glede rakotvornosti njihovega herbicida Roundup, navaja BBC. Okoli 125.000 tožb je vloženih proti herbicidu, osnovanem na glifosatu, saj naj bi povzročal raka. Newyorška odvetniška družba Weitz & Luxenberg je sporočila, da je dosegla poravnavo v skoraj stotisoč primerih.Bayer sicer zanika navedbe, da bi njihov produkt povzročal bolezen, a so se za poravnavo odločili, da končajo z »negotovostjo«.Herbicid je sicer produkt ameriškega Monsanta, ki ga je Bayer prevzel leta 2018. Je eno najbolj priljubljenih zatiralcev plevela, hkrati pa je na njem temen madež zaradi škodljivosti človeškemu zdravju. Leta 2015 ga je Mednarodna agencija za raziskave raka razvrstila med snovi, ki so za človeka verjetno rakotvorne.Kot so zapisali na spletni strani družbe, bodo plačali nekaj več kot devet milijard evrov za obstoječe tožbe, na stran pa bodo dali še okoli milijardo za morebitne prihodnje.Glifosat je pogosta sestavina herbicidov, znanost pa še ni dosegla končnega zaključka o njegovi škodljivosti zdravju. Nekatere države so ga že prepovedale, spet druge ga še vedno množično uporabljajo. Pri Bayerju vseskozi zanikajo, da je kancerogen.Poleg poravnave okoli Roundupa bo nemški gigant plačal še okoli 800 milijonov evrov za tožbe glede onesnaževanja vode z polikloriranimi bifenili (PCB), ki so zdaj prepovedani, saj so zelo strupeni in dokazano kancerogeni. Okoli 400 milijonov evrov pa bo Bayer plačal za poravnave v primerih herbicida z dikambo, ki naj bi škodil nekaterim kulturnim rastlinam.