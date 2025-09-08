Bayrou pred glasovanjem o zaupnici: Javni dolg za Francijo pomeni smrtno grožnjo

Francoski premier Francois Bayrou je danes v nagovoru pred glasovanjem o zaupnici vladi poudaril, da naraščajoči javni dolg za Francijo pomeni »smrtno grožnjo«, in zagovarjal svoje napovedi drastičnih proračunskih rezov. Zaradi odsotnosti podpore tako levice kot skrajne desnice je sicer padec njegove centristične vlade skoraj neizbežen.

»Naša prognoza je negotova. Francija že 51 let ni imela uravnoteženega proračuna,« je glede zaskrbljujočega stanja na področju javnih financ ob začetku nagovora dejal francoski premier.

Zavrnil je tudi mnenja nekaterih, da je z napovedjo današnjega glasovanja o zaupnici vladi, ki naj bi potekalo v večernih urah po koncu razprave, državo pripeljal na rob nove politične krize. »Največje tveganje je bilo, da ne bi ničesar storili, da bi politiko še naprej vodili kot običajno,« je po poročanju francoske televizije BFMTV dejal Bayrou.

»Pravijo mi, da hočem prehitro ukrepati, da naša ladja še vedno pluje in da ne smemo vznemirjati potnikov in posadke. Toda če hočemo rešiti ladjo, moramo ukrepati takoj,« je še dejal francoski premier. Menil je tudi, da bodo največjo ceno za prekomerno zadolževanje Francije plačali mladi, in obtožil opozicijo, da z rušenjem vlade skuša državo pahniti v kaos.

Bayrouju niso naklonjeni na nobeni strani

Pričakovati je, da bo Bayroujeva vlada danes padla, saj njegova manjšinska desnosredinska koalicija nima podpore večjega dela poslancev levice na čelu z Nepokorno Francijo (LFI), niti ji ni naklonjen skrajno desni Nacionalni zbor (RN) – najštevilčnejša stranka v francoskem parlamentu, ki je razdeljen na tri politične bloke.

Predsednik države Emmanuel Macron se bo v primeru, da vlada ne bo prejela zaupnice, moral odločiti, ali bo ponovno imenoval Bayrouja, izbral novega premierja – že sedmega v času njegovega predsedovanja – ali razpisal predčasne volitve. Možnost odstopa je medtem že večkrat izključil.

Macron naj bi sicer želel imenovati novega premierja še pred 18. septembrom. V sredo naj bi namreč potekal protest s podporo skrajne levice in nekaterih sindikatov, za 18. september pa je napovedana obsežna stavka, ki so jo podprli največji sindikati v državi.