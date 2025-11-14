BBC se je Trumpu opravičil zaradi montaže govora, odškodnino zavrača

Britanski javni radiotelevizijski servis BBC je v četrtek zvečer ob 22. uri, ko se je iztekel rok, objavil javno opravičilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi nepravilne montaže njegovega govora z dne 6. januarja leta 2021, ki je bil vključen v dokumentarec oddaje Panorama. Brezkompromisno pa je BBC zavrnil njegove zahteve po plačilu odškodnine v višini približno milijarde ameriških dolarjev.

V svojem uradnem sporočilu BBC pojasnjuje, da je montaža povzročila »… napako presoje, saj je naš izrez prikazal, kot da gre za en sam neprekinjen odlomek govora, namesto za izvlečke iz različnih točk govora. To je ustvarilo napačen vtis, da je predsednik Trump neposredno pozival k nasilnim dejanjem«.

Dodali so še, da »čeprav BBC iskreno obžaluje način montaže videoposnetka, se ne strinjamo, da obstaja kakršna koli podlaga za tožbo zaradi obrekovanja«.

Kljub opravičilu televizija odločno zavrača zahtevek za milijardno odškodnino in trdi, da ni pravne podlage za obrekovanje. FOTO: Adrian Dennis/AFP

BBC se pri tem opira na argumente, da dokumentarec ni bil predvajan v ZDA in je bila njegova dostopnost omejena na Veliko Britanijo, Trumpu tako ni bila dokazana konkretna škoda, saj je bil kmalu po tem ponovno izvoljen, montaža ni bila narejena s slabim namenom, temveč v sklopu standardnega skrajševanja govora. Pa tudi, da je sporni izsek, ki je trajal le 12 sekund v enournem programu, vključeval številne druge vire in stališča.

Trump je v govoru v Washingtonu 6. januarja leta 2021 dejal: »Odpravili se bomo proti Kapitolu in spodbujali naše pogumne senatorje ter kongresnike in kongresnice.« Vendar je bil v montaži sporne oddaje Panorama, naslovljeni Trump: A Second Chance?, prikazano, kot da je rekel: »Odpravili se bomo proti Kapitolu ... in jaz bom z vami. Borimo se. Borimo se kot hudič.«

Afera je sprožila uredniško krizo na BBC, ki je že vodila do odstopa dveh najvišjih vodilnih. FOTO: Foto Hannah Mckay/Reuters

Notranja preiskava BBC je ugotovila, da montaža zaustavlja odsek, v katerem Trump govori o mirnem in patriot­skem protestu ter tako spreminja kontekst sporočila, poroča Guardian.

Trumpova pravna ekipa je BBC poslala uradno pismo z zahtevo po umiku dokumentarca, opravičilu in »ustrezni odškodnini« za nastali finančno škodo in škodo na ugledu. Ugotovili so, da BBC sicer nima pravice do ameriške distribucije, vendar menijo, da izbrana montaža pomeni škodo za predsednika.

Afera je v nedeljo odnesla vrh BBC, odstopila sta generalni direktor Tim Davie in vodja novic Deborah Turness.

Predsednik BBC Samir Shah je v pismu parlamentarnemu odboru označil montažo kot »napako presoje« in zagotovil, da BBC ostaja zavezan nepristranskosti. Poleg tega je ločeno poslal osebno pismo v Belo hišo, v katerem je predsedniku Trumpu jasno sporočil, da se on in korporacija opravičujeta zaradi montaže predsednikovega govora.