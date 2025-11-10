  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    BBC se bo opravičil Trumpu, izvršni direktor in direktorica novic odstopila

    Direktor BBC Tim Davie in vodja BBC News sta odstopila zaradi obtožb o sistemski pristranskosti vsebine.
     BBC-jev generalni direktor  Tim Davie je odstopil. FOTO: Oli Scarff/Afp
    Galerija
     BBC-jev generalni direktor  Tim Davie je odstopil. FOTO: Oli Scarff/Afp
    Pija Kapitanovič
    10. 11. 2025 | 06:03
    10. 11. 2025 | 07:43
    6:52
    A+A-

    V vodstvu britanske javne radiotelevizije BBC in celotni Veliki Britaniji je izbruhnil škandal.  BBC se bo danes opravičil zaradi načina, kako je v oddaji Panorama prikazal govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz leta 2021. Tim Davie, generalni direktor BBC in vodja BBC News Deborah Turness pa sta že včeraj zaradi obtožb o»resni in sistemski« pristranskosti pri poročanju o Donaldu Trumpu, Gazi in pravicah transspolnih oseb, podala svoji odstopni izjavi.

    Davie je v sporočilu zaposlenim zapisal, da je bila odločitev »popolnoma njegova« in da je imel vselej »nesporno podporo« upravnega odbora ter predsednika BBC Samirja Shaha. Dodal je, da »BBC ni popoln« in da mora ostati »odprt, transparenten in odgovoren«. Priznal pa je, da je polemika o poročanju BBC prispevala k njegovemu odhodu. »Narejene so bile napake, za katere kot generalni direktor prevzemam končno odgovornost,« je zapisal.

    Deborah Turness, izvršna direktorica BBC News in notranje političnega programa. FOTO: Belinda Jiao/Reuters
    Deborah Turness, izvršna direktorica BBC News in notranje političnega programa. FOTO: Belinda Jiao/Reuters

    Turness je v ločenem sporočilu pojasnila, da odstopa, ker polemika okoli oddaje Panorama o Trumpu »škoduje instituciji, ki jo ima rada«. Ob tem je zavrnila očitke, da je BBC institucionalno pristranski. »Da, bile so napake, toda trditve o sistemski pristranskosti niso resnične,« je dejala izvršna direktorica novic in aktualnopolitičnih vsebin 

    Kot piše Guardian, sta Davie in Turnessova odstopila ravno v času, ko se BBC pripravlja na pogajanja z vlado o prihodnjem financiranju. V notranjosti hiše odstopa odmevata kot »šok in razočaranje«, nekateri zaposleni pa menijo, da gre za rezultat »politične kampanje proti BBC-ju«.

    Kaj naj bi storil BBC?

    Glavni očitek leti na oddajo Panorama, ki je analizirala govor Donalda Trumpa 6. januarja 2021. V montaži so bili združeni deli govora, ki so bili izrečeni skoraj uro narazen, kar je ustvarilo vtis, da je Trump množico neposredno pozval k pohodu na Kapitol z besedami: »Pojdimo do Kapitola ... borimo se, borimo se kot hudič.« Kritiki so BBC že ob preddvajanju obtožili manipulacije, Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je družbo označila za »100-odstotno lažne novice« in »propagandni stroj«. Trump je na svoji platformi Truth Social zapisal, da so »zelo nepošteni ljudje skušali vplivati na predsedniške volitve«.

    Olje je na ogenj izdatno prililo poročilo nekdanjega svetovalca BBC-ja Michael Prescott, ki je v 19-stranski analizi, ki jo je pridobil Daily Telegraph zapisal, da ima BBC »resne težave z nepristranskostjo«.

    Prescott je kot glavni primer navedel epizodo Panorame, predvajano teden dni pred ameriškimi volitvami, kjer je BBC zlepil dele Trumpovega govora z 6. januarja 2021 tako, da je zvenelo, kot da je neposredno pozval množico k napadu na Kapitol. V montaži je izpuščen del govora, kjer Trump svoje podpornike pozove, naj »mirno in domoljubno izrazijo svoje mnenje«.

    Obtožbe zoper BBC prihajajo v času, ko se televizija z vlado pogaja o sredstvih financiranja. FOTO: Reuters
    Obtožbe zoper BBC prihajajo v času, ko se televizija z vlado pogaja o sredstvih financiranja. FOTO: Reuters

    Kot navaja BBC na spletni strani, je Trump v govoru v Washingtonu 6. januarja 2021 dejal: »Odpravili se bomo proti Kapitolu in spodbujali naše pogumne senatorje ter kongresnike in kongresnice.« Vendar je bil v montaži oddaje Panorama prikazan, kot da je rekel: »Odpravili se bomo proti Kapitolu ... in jaz bom z vami. In borimo se. Borimo se kot hudič.«

    BBC se bo danes opravičil zaradi načina, kako je bil v oddaji Panorama zmontiran govor Donalda Trumpa.

    V poročilu je Prescott kritiziral tudi BBC Arabic, kjer naj bi, po njegovih besedah, revizija dela novinarja Davida Grossmana pokazala »sistemske težave in protizraelsko pristranskost«. Poleg tega je ocenil, da je BBC-jeva pokritost transspolnih tem »ujetnica majhne skupine zaposlenih«, ki promovirajo stališča organizacije Stonewall, medtem ko uredništvo glede LGBT tem »ne želi objavljati prispevkov, ki postavljajo neprijetna vprašanja«.

    Prescott, nekdanji politični urednik Sunday Timesa in svetovalec podjetja BT, je bil tudi zunanji svetovalec BBC-jevega odbora za uredniške standarde. Po navedbah Guardiana naj bi ga na položaj pomagal imenovati Robbie Gibb, nekdanji direktor za komuniciranje v vladi Therese May in član BBC-jevega upravnega odbora, znan po tesnih stikih z desnimi mediji.

    Trump je v govoru v Washingtonu 6. januarja 2021 dejal: »Odpravili se bomo proti Kapitolu in spodbujali naše pogumne senatorje ter kongresnike in kongresnice.« Vendar je bil v montaži oddaje Panorama prikazan, kot da je rekel: »Odpravili se bomo proti Kapitolu ... in jaz bom z vami. In borimo se. Borimo se kot hudič.« FOTO: Allison Robbert/Afp
    Trump je v govoru v Washingtonu 6. januarja 2021 dejal: »Odpravili se bomo proti Kapitolu in spodbujali naše pogumne senatorje ter kongresnike in kongresnice.« Vendar je bil v montaži oddaje Panorama prikazan, kot da je rekel: »Odpravili se bomo proti Kapitolu ... in jaz bom z vami. In borimo se. Borimo se kot hudič.« FOTO: Allison Robbert/Afp

    Njegovo poročilo je na Otoku sprožilo politični preteres. Boris Johnson je v Telegraphu zapisal, da mora direktor BBC Tim Davie »pojasniti ali odstopiti«, saj naj bi bil BBC »večkrat zaloten pri levosučni pristranskosti«. Voditeljica konservativcev Kemi Badenoch je dejala, da morajo »leteti glave«, Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt pa je BBC označila za »100-odstotno lažne novice« in »propagandni stroj«.

    Medtem pa številni britanski novinarji opozarjajo, da gre za usklajen napad na ugled javne radiotelevizije. BBC-jev voditelj Nick Robinson je dejal, da sicer obstajajo legitimne skrbi glede uredniških napak, a da je očitno v teku »politična kampanja ljudi, ki želijo BBC uničiti«. Legendarni dopisnik John Simpson se je z njim strinjal, nekdanji urednik Sky Newsa Adam Boulton pa je na omrežju X zapisal, da so tokratne obtožbe o pristranskosti »neumnost« in da je »laž, da Trump 6. januarja ni spodbujal nasilja«.

    V ozadju je po mnenju nekaterih poznavalcev tudi poskus političnega preoblikovanja BBC-ja, ki sega v čas vlade Borisa Johnsona. Njegov nekdanji svetovalec Robbie Gibb, danes član BBC-jevega odbora in soustanovitelj desnega kanala GB News, naj bi bil tisti, ki je Prescotta predlagal za zunanjega svetovalca.

    Čeprav Prescott zanika, da bi njegovo pismo imelo politično ozadje, mnogi v BBC-ju menijo, da je del širše kampanje za oslabitev ugleda javne radiotelevizije.

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
