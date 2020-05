Beg HDZ pred streznitvijo volivcev in prazno vrečo

Vladajoča večina je izdala Zagreb

Konkurenčni boj na skrajni desnici

Na Hrvaškem so danes razpustili deveti sklic hrvaškega parlamenta. Predsednikbo pri končni odločitvi o datumu parlamentarnih volitev upošteval predvsem epidemiološko stanje v državi. Prvi možni datum za volitve je 21. junij, zadnji pa 12. julij.Sabor je pred razpustitvijo potrdil rebalans državnega proračuna, ki je občutno oklestil proračunske prihodke zaradi zdravstvene krize, ter imenovakot prvo žensko na vodilni položaj v državnem tožilstvu. Za razpustitev je glasovalo 105 poslancev v 151-članskem hrvaškem parlamentu.Pred hramom demokracije je premierjain predsednika saborapričakalo več deset protestnikov, ki so preživeli pred poslopjem sabora celo noč, ker so proti njegovi razpustitvi pred sprejemom zakona o obnovi Zagreba po potresu . Protest je organizirala levičarska platforma Zmoremo, v kateri so večinoma opozicijske stranke v zagrebški mestni skupščini. Prvak stranke Zagreb je našje zahteval pojasnilo, zakaj po dveh mesecih še vedno ni zakona, čeprav ga je minister za gradbeništvoobljubil v dveh tednih. Po njegovem je vzrok v trgovanju zagrebškega županain HDZ.Premier je odgovoril, da je že novinarjem v saboru pojasnil, da je pred sprejemom zakona potrebna široka javna razprava, ker soglasja ni bilo mogoče doseči niti znotraj vlade. Po njegovi oceni bi potrebovali za vrnitev Zagreba v stanje pred potresom 3,5 milijarde evrov, za zagotovitev ustrezne varnosti vseh stavb pa 13 milijard evrov. Ker bo obnova trajala dolgo, je prepričan, da ni nobene potrebe, da bi zakon sprejeli pred razpustitvijo sabora. Protestniki so izžvižgali Plenkovića in vzklikali »HDZ lopovi«.Ker je škodo zaradi potresa prijavilo kar 26 tisoč ljudi, mnogi prebivalci pa v svojih stanovanjih še nimajo plinske napeljave in tople vode, jeiz Nove levice ocenila, da je preložitev sprejema zakona poraz tega sklica sabora. Poslanec SDPje obtožil vladajočo koalicijo, da je izdala Zagreb in pustila Zagrebčane na cedilu. HDZ in Bandiću je napovedal, da bodo za svoje sramotno ravnanje plačali politično ceno. Poslanca(Glas) in(Demokrati) sta obtožila HDZ, da je prepustila Zagrebčane, ki so ostali brez domov, nepremičninskim mešetarjem. Po njunem je sedanja vlada najslabša in najbolj skorumpirana v zgodovini hrvaške države.Plenković je izkoristil pravico, da zaključi štiriletni mandat, ko mu najbolj ustreza. HDZ se mudi na parlamentarne volitve, ker bi jeseni potekale v senci slabe turistične sezone in gospodarske krize, ki jo pričakujejo zaradi pandemije koronavirusa. Pokazalo se bo, da država brez turizma ne more ohraniti obstoječega standarda in da v javnem sektorju ne bo šlo brez znižanja plač.V igri je tudi Domovinsko gibanje, ki si prizadeva za oblikovanje desničarskega predvolilnega zavezništva. Škoro stavi na konservativne in desničarske volivce, ki so nezadovoljni s politiko HDZ. V tej tekmi je prvo malo zmago že zabeležil HDZ, ker so bila pogajanja Škora in Mosta neodvisnih list neuspešna. Ker bo Most na volitvah nastopil samostojno, bo neposredna konkurenca Škoru. V prid čim prejšnjim volitvam naj bi bila tudi olajšanje in optimizem po ukinitvi večine ukrepov za zajezitev epidemije in vodilni položaj v javnomnenjskih anketah, ki ga je HDZ pridobila v času spopada s koronavirusom.Plenković pričakuje zmago, pri čemer računa, da bo novo vlado sestavil s sedanjimi koalicijskimi partnerji. Na zmago stavi tudi prvak največje opozicijske stranke SDP, ki je premierski kandidat koalicije petih levosredinskih strank Restart. Škoro se je že povezal s skrajno desničarskima parlamentarnima strankama Blok za Hrvaško in Hrvaški suverenisti, ni pa izključena povolilno sodelovanje Škora in HDZ.