Beg za golo preživetje, bombardiranje le za politično preživetje

Izraelska vojska, ki kopiči sile za veliko kopensko ofenzivo na Rafo na jugu Gaze, je tudi danes bombardirala in raketirala celotno območje palestinske enklave. Najhuje je v begunskih taboriščih Džabalija in Nuseirat, kjer potekajo tudi srditi spopadi med izraelsko vojsko in pripadniki Hamasa, ki so se v zadnjih tednih vrnili na večino področij, ki jih je vrh izraelske vojske označil za »očiščene«. Brutalno izraelsko rušenje in pobijanje na območju Gaze ne deluje. Priče smo le političnemu boju predsednika vlade Benjamina Netanjahuja in njegovih skrajnih mesijanskih ministrov za obstanek na oblasti. Za – dobesedno – vsakršno ceno.