Evropski parlament bi prepovedal vegi burger in vegansko klobaso

Evropski parlament želi prepovedati, da bi se izrazi, kot so burger, zrezek ali klobasa, uporabljali za živila rastlinskega izvora. S tem želi prepovedati izraze, kot sta vegi burger ali veganska klobasa. Da bi se tak predpis uveljavil, pa morajo s predlogom soglašati države članice EU.

Zaskrbljenost zaradi dobrega počutja živali in izpustov toplogrednih plinov iz živinorejskih kmetij je spodbudila k vegetarijanski in veganski prehrani. Vendar številni evropski živinorejci vidijo rastlinsko hrano, ki posnema mesne izdelke, kot še eno grožnjo sektorju, ki je že sicer v težavah.

Močna francoska podpora, nemško nasprotovanje

»Poimenujmo stvari s pravimi imeni,« je pred glasovanjem za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnila francoska poslanka Evropske ljudske stranke (EPP) Céline Imart, ki je predlagala spremembo. Predlog močno podpira francosko združenje živinorejcev in mesne industrije.

Predlogu pa nasprotujejo podjetja nemške živilske industrije. Nemčija je največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi. Leta 2024 je proizvedla okoli 121.600 ton nadomestkov za meso, dvakrat več kot leta 2019, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Zakonodajalci EU so na današnjem plenarnem zasedanju predlog odobrili s 355 glasovi za in 247 proti.