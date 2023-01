Bela hiša bo predvidoma danes oznanila odločitev o dobavi abramsov

Administracija Joeja Bidna bo po napovedih ameriških uradnikov v Ukrajino poslala tanke M1 abrams, kar bi bil pomemben korak pri oboroževanju Kijeva. Kot poroča New York Times, bodo s to potezo spodbudili Nemčijo, da odobri dobavo tankov leopard.

Bela hiša naj bi odločitev oznanila še danes, je za omenjeni časnik povedal neimenovani uradnik. O tem so sicer včeraj poročali tudi drugi ameriški mediji. Po neuradnih podatkih naj bi Ukrajini dobavili 30 tankov. Kot je znano, so bili predstavniki Pentagona zadržavi do pošiljanja abramsko Ukrajini, predvsem zaradi pomislekov, kako bo Ukrajina lahko vzdrževala tanke abrams, ki jih poganja letalsko gorivo, potrebujejo zahtevno servisiranje, vzdrževanje in usposoabljanje. Poleg tega naj bi bila njihova dobava Ukrajini dražja od dobave nemških tankov leopard na dizelski pogon.

Toda minister za obrambo Lloyd J. Austin III je, poroča New York Times, je zdaj očitno spremenil stališče in bodo poslali tanke, da bi podobno politično odločitev spodbudili pri Olafu Scholzu. Danes so vse oči uprte v bundestag, kjer bo kancler po pričakovanjih sporočil končno odločitev.