Bela hiša: Boltonova knjiga vsebuje zaupne informacije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se jeznašel samem središču ameriških političnih prepirov. Foto Fabrice Coffrini Afp

Republikanski prvak v senatu Mitch McConnell. Foto Mark Wilson Afp

New York – Nekdanji svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnostje dodobra razburkal proces razrešitve s trditvijo v svoji še neobjavljeni knjigi, da jeavgusta govoril o načrtnem zadrževanju vojaške pomoči Ukrajini, zdaj Bela hiša vrača udarec. Boltonovega odvetnika so obvestili, da knjiga z naslovom »Soba, v kateri se je zgodilo« vsebuje pomembne količine zaupnih informacij in je zato v sedanji obliki ni mogoče objaviti.Boltonova izjava že odmeva na procesu razrešitve predsednika Trumpa, ki poteka v senatu, in demokratski tožniki se zavzemajo za pričanje nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost. Predsednikovi zagovorniki in republikanski senatorji odgovarjajo, da bi morala v tem primeru nastopiti tudi nekdanji demokratski podpredsednikin njegov sin, ki je v času očetovega vodenja ameriške politike do Ukrajine sedel na dobro plačanem položaju v upravnem odboru ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina.Bela hiša z oznako delov knjige za zaupne informacije ogorčeni ameriški politični spopad potiska na višjo stopnjo, predsednik Trump pa ne ustavlja niti pri tem. Na Twitterju je objavil video posnetek z avgustovsko Boltonovo izjavo o toplih in prisrčnih predsednikovih telefonskih pogovorih z ukrajinskim predsednikom. Trump dodaja, da ga je nekdanji svetovalec rotil za službo, potem ko v preteklosti ni mogel biti redno potrjen za veleposlanika pri OZN. Še pred pisanjem »zlobne in neresnične« knjige naj bi hotel ZDA potisniti v »šesto svetovno vojno«. Bolton še iz časov predsednikaslovi po zagovoru iraške vojne.Zakaj se ni Bolton pritožil že takoj po svojem odhodu s položaja, je še spraševal predsednik ZDA. Zdaj pa iz demokratskih virov prihajajo informacije, da je že dva tedna kasneje predsedujočemu odbora predstavniškega doma za zunanje zadevepredlagal preiskavo odpustitve ameriške veleposlanice v Ukrajini. Ta je bila osrednja priča na preiskavi Trumpove razrešitve v demokratsko nadzorovanem predstavniškem domu.