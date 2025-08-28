  • Delo d.o.o.
    Svet

    Bela hiša odpustila direktorico zdravstvenega centra CDC

    V izjavi Bele hiše so po potrditvi o zamenjavi vodje dodali, da stališča Susan Monarez niso usklajena s predsednikovim razmišljanjem.
    Susan Monarez najprej ni vedela, ali je odpuščena ali ne. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters
    Susan Monarez najprej ni vedela, ali je odpuščena ali ne. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters
    L. Š.
    28. 8. 2025 | 08:35
    28. 8. 2025 | 09:10
    2:19
    Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v sredo zvečer potrdila, da je odpustila vodjo Centra za nadzor nad nalezljivimi bolezni (CDC) Susan Monarez, potem ko ni želela odstopiti sama po sporu z ministrom za zdravje Robertom Kennedyjem ml

    Susan Monarez je bila na čelu centra manj kot mesec dni, v sredo pa je Kennedy na omrežju X zapisal, da ni več direktorica CDC. O izjavi Bele hiše glede prenehanja sodelovanja medtem ni bilo ne duha ne sluha, zaradi česar je na čelu ameriške zdravstvene organizacije nastala zmeda. »Doktorica Monarez niti ni dala odpovedi niti ni prejela sporočila, da je bila odpuščena,« sta po objavi Kennedyja zapisala njena odvetnika. 

    Trump odpustil guvernerko Feda, vrednost zlata spet narasla

    Washington Post je zapisal, da jo je Kennedy ml. prisili k odstopu, potem ko ni želela podpreti sprememb njegove politike cepljenja. Susan Monarez s položaja najprej ni želela odstopiti, saj jo je po njenem mnenju vlada napadla zaradi stališčih, ki temeljijo na znanstvenih dokazih. V izjavi Bele hiše so po potrditvi o zamenjavi vodje dodali, da njena stališča niso usklajena s predsednikovim razmišljanjem in bo zato odstavljena s položaja.

    Prav zaradi njegove obsežne prenove politike cepljenja je odstop napovedalo tudi pet drugih visokih uradnikov CDC. »Zaradi politične bitke, ki se odvija na plečih bolnikov, ne moremo opravljati svojega dela. Prosim, pazite nase in na sodelavce ter poskusite zmeraj sprejeti pravilno odločitev,« je ob odstopu zapisal dr. Demetre Daskalakis, nekdanji direktor državnega centra za cepiva in bolezni dihal.

    Kennedy ml. je sicer že dolgo znan kot podpornik teorije zarote o škodljivosti cepiv. V začetku junija je razrešil celoten 17-članski svetovalni odpor za cepljenje v CDC, ki jih naj bi želel nadomestiti s svojimi zavezniki.

