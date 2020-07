Bela hiša je prisluhnila Beogradu, kaj doživljajo Srbi

Srbski predsednik Aleksandar Vućić je v intervjuju za ameriški portal Pavlovic Today poudaril, da kosovski Albanci vidijo celovito rešitev v brezpogojnem srbskem priznanju neodvisnosti Kosova. To je posredno potrdil njegov kosovski kolega Hashim Thaçi, ki je dejal, da dialog na tehnični ravni ohranja status quo.V intervjuju je Vučić poudaril, da so ga ameriški diplomati z veleposlanikom Richardom Grenellom na čelu v Beli hiši poslušali. Prvič je lahko pojasnil, kaj se v resnici dogaja Srbom in Srbiji. Evropski diplomati ga ne slišijo, ker imajo svoj načrt, za njih pa bi bil idealen srbski predsednik, ki bi pod pritiskom ...