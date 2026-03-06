Bela hiša objavila morda najbolj bizarno fotografijo iz Ovalne pisarne doslej

Sinoči se je v Ovalni pisarni Bele hiše zbrala skupina krščanskih pastorjev, da bi molili za predsednika ZDA Donalda Trumpa, medtem ko ameriško-izraelska vojaška operacija proti Iranu, v kateri je bilo že ubitih več kot tisoč ljudi, vstopa v svoj drugi teden. Namestnik šefa kabineta Bele hiše Dan Scavino je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek molitvenega srečanja, v katerem je videti pastorja Toma Mullinsa, ki vodi molitev in prosi za božje vodstvo in zaščito za ameriškega predsednika. V svoji molitvi je še posebej omenil tudi ameriške vojake, ki sodelujejo v operacijah po svetu.

»Prosim za tvoje usmiljenje in zaščito nad njim. Prosim za tvoje usmiljenje in zaščito nad našimi vojaki in vsemi moškimi in ženskami, ki služijo v naših oboroženih silah,« je v molitvi dejal Mullins, ustanovitelj evangeličanske cerkve Christ Fellowship v floridskem mestu Palm Beach Garden.

Objava Bele hiše je sprožila številne odzive na platformi X, med katerimi je bila vrsta pikrih pripomb, nekateri uporabniki pa so se spomnili odlomka iz Matejevega evangelija, ki govori, kako je treba moliti.

»Tudi kadar molite, ne ravnajte kakor hinavci. Ti namreč radi stoje molijo po sinagogah in na vogalih glavnih ulic, da bi jih ljudje videli. Zagotavljam vam: ti so svojo nagrado že v celoti prejeli. Kadar moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu Očetu, ki ga nihče ne more videti. Takrat te bo tvoj Oče, ki vse vidi, nagradil,« piše v šestem poglavju Matejevega evangelija.