Ameriški nacionalni direktor za kibernetsko varnost Sean Cairncross po nekaj več kot letu dni zapušča položaj, poroča BBC. Po poročanju ameriških medijev je izgubil zaupanje vodje kabineta Bele hiše Stephena Millerja. Njegov odhod naj bi podprl tudi predsednik Donald Trump, čeprav Bela hiša tega uradno še ni potrdila.

Cairncrossov odhod prihaja po nizu večjih tehnoloških izpadov, ki so v zadnjem času prizadeli bančne storitve, nadzor zračnega prometa in druge pomembne sisteme. Ameriški predstavniki so zatrdili, da izpadov niso povzročili kibernetski napadi, vendar so zaporedne motnje sprožile vprašanja v kongresu o odpornosti ključne tehnološke infrastrukture in razlogih za težave.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem sporočil, da bo mesto nacionalne direktorice za kibernetsko varnost prevzela Kirsten Davies, dosedanja direktorica za informacijske tehnologije na obrambnem ministrstvu. Bela hiša Cairncrossovega odhoda in razlogov zanj uradno ni komentirala.

Novico o njegovem odhodu je prvi objavil Axios, nato pa so jo potrdili tudi drugi mediji, med njimi CBS in agencija AFP, ki se sklicujejo na vire blizu administracije.

V ospredju tudi vprašanja o umetni inteligenci

Odhod prihaja v času povečanih skrbi glede varnosti tehnoloških sistemov in vse večje uporabe umetne inteligence. Napredni modeli umetne inteligence, predvsem tisti, ki jih razvijajo ameriška podjetja, lahko odkrivajo ranljivosti v programski opremi, ki jih človek sam morda ne bi zaznal.

Rubio je v začetku tedna zavrnil ugibanja, da bi bili nedavni izpadi medsebojno povezani. Dejal je, da za takšno povezavo ni dokazov in da ZDA niso tarča sistematičnega napada.

Kljub temu je večje število izpadov v kratkem obdobju povečalo zaskrbljenost glede zanesljivosti sistemov, od katerih so vse bolj odvisni vsakodnevno življenje, gospodarstvo in delovanje javnih služb.

Cairncross je bil pred imenovanjem na sedanji položaj povezan z republikansko stranko. Deloval je kot operativni direktor republikanskega nacionalnega odbora, v prvem mandatu Donalda Trumpa pa je bil član ekipe vodje predsednikovega kabineta. Pozneje je deloval v zasebnem sektorju, avgusta 2025 pa se je vrnil v državno upravo.