State Department nadaljuje gonjo proti mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC). Predsednici sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane, in senegalskemu višjemu tožilcu Abdoulayu Seyu je zamrznil morebitno premoženje v ZDA ter jima omejil dostop do ameriškega finančnega sistema. Državni sekretar Marco Rubio je ICC očital, da se hoče postaviti v vlogo globalnega razsodnika, ki nikomur ne odgovarja, in da eksistenčno ogroža ameriško suverenost. »Pokazali mu bomo, kaj v resnici pomeni ameriška odločnost,« je zagrozil.

Na sodišču s sedežem v Haagu so sankcije obsodili kot »grob napad« na njegovo neodvisnost in mednarodno pravno ureditev. »Še naprej bomo v celoti neodvisno in nepristransko izpolnjevali mandat.« Administracija republikanskega predsednika Donalda Trumpa je uvedla sankcije proti devetim od osemnajstih sodnikov ICC, med njimi Slovenki Beti Hohler. Kanadska sodnica Kimberly Prost je povedala, da je izgubila dostop do svojih kreditnih kartic ter Amazonove glasovne pomočnice Alexe. »Ves svet postane bolj omejen,« je ocenila lani. Zadnje sankcije proti japonski predsednici sodišča so pri zunanjem ministrstvu v Tokiu označili za obžalovanja vredne.