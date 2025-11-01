Bela hiša z omejitvami glede dostopa novinarjev

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa je v petek omejila dostop novinarjev do nekaterih ključnih delov tiskovnega urada Bele hiše. Odslej bodo morali novinarjem obisk zahodnega krila poslopja predhodno odobriti. Bela hiša je omejitev dostopa utemeljila s potrebo po zaščiti "občutljivih gradiv", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja oddelka Bele hiše za komuniciranje z javnostjo Steven Cheung je omejitev do dostopa dela poslopja, imenovanega Upper Press, utemeljil tudi s trditvijo, da novinarji iz zasede snemajo visoke uradnike in funkcionarje v bližini tiskovnega urada. Cheung za svoje trditve ni predložil dokazov.

Doslej so imeli novinarji prost dostop do območja, kjer so lahko govorili s tiskovno predstavnico Bele hiše Karoline Leavitt ali višjimi predstavniki tiskovnega urada. Dostop do dela Bele hiše, imenovanega Lower Press, ki se nahaja ob znameniti dvorani za novinarske brifinge in v katerem službujejo nižji tiskovni predstavniki, pa po navedbah administracije ostaja dovoljen.

Nova pravila so del številnih omejitev za novinarje, ki jih je uvedla administracija Donalda Trumpa. Med drugim je obrambno ministrstvo nedavno sprejelo nova pravila, ki jih večina medijskih hiš ni želela podpisati.

Omejitev dostopa do območja Upper Press je v preteklosti skušala uvesti tudi administracija demokratskega predsednika Billa Clintona, vendar je kasneje odločitev preklicala.