Bela hiša zahteva odgovore od Pekinga

New York – Smrtonosni covid-19 je na svetu vzel več kot 250.000 življenj. Samo v ZDA je podleglo bolezni skoraj 70.000 ljudi. Washington od Kitajske, kjer se je vse začelo, zahteva odgovore.Republikanski predsednik Donald Trump, ki ga doma obsojajo zaradi odgovorov na zdravstveno krizo, govori o grozljivi kitajski napaki, ki je v Pekingu nočejo priznati. V Beli hiši so čedalje bolj prepričani, da virus ni ušel z wuhanske tržnice, kot ponavljajo Kitajci, ampak z virološkega inštituta ali kakšnega drugega laboratorija tega enajstmilijonskega mesta. Za zdaj menijo, da se je to zgodilo po nesreči, čeprav preiskujejo tudi druge ...