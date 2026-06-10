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    Svet

    Po napadu z nožem v Belfastu izbruhnili protipriseljenski nemiri

    Po napadu z nožem v Belfastu in obtožbi 30-letnega Sudanca so izbruhnili nasilni protesti, požigi in napadi na priseljenske skupnosti.
    Belfast. Politični vrh in policija pozivata k umiritvi razmer ter zavračata vsakršno obliko kolektivnega kaznovanja in sovraštva. FOTO: Paul Faith/AFP
    Galerija
    Belfast. Politični vrh in policija pozivata k umiritvi razmer ter zavračata vsakršno obliko kolektivnega kaznovanja in sovraštva. FOTO: Paul Faith/AFP
    R. I.
    10. 6. 2026 | 07:16
    10. 6. 2026 | 08:33
    7:24
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    Po tem, ko je bil 30-letni moški iz Sudana obtožen poskusa umora zaradi napada z nožem na Severnem Irskem in bo predvidoma danes stopil pred sodišče, so protipriseljenski protesti izbruhnili v več delih Belfasta in tudi v drugih delih  Združenega kraljestva, poroča CNN.

    Britanski premier Keir Starmer je dogodek označil za »grozljiv« in »odvraten« in da nima nikakršne tolerance do takšnih izgredov. Moški, ki ga je napadel 30-letnik, je bil zaradi napada hospitaliziran, ima poškodbe oči, hrbta in obraza, navaja CNN

    Zamaskirane množice so se v torek zvečer zbrale v več delih Belfasta ter zažigale hiše, avtobus, avtomobile in barikade. Nekateri so po poročanju BBC morali zapustiti svoje domove, ves javni promet pa je bil začasno ustavljen.

    Napetosti so se razširile tudi v sosednji Newtownabbey, kjer so protestniki zažgali dva avtomobila, in v Kilkeel, kjer je bil zažgan še en avtomobil. O protestih so poročali tudi v drugih mestih v Angliji, Walesu in na Škotskem. Nekateri protesti so sicer potekali mirno, več pa jih je preraslo v nasilne izgrede. 

    Policijska služba Severne Irske (PSNI) je pozvala k miru, saj so se po napadu po različnih delih Severne Irske pojavili »občasni izbruhi neredov«. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Policijska služba Severne Irske (PSNI) je pozvala k miru, saj so se po napadu po različnih delih Severne Irske pojavili »občasni izbruhi neredov«. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Severnoirska gasilska in reševalna služba (NIFRS) je v torek zvečer posredovala pri 62 incidentih, poroča BBC. Večina dogodkov se je zgodilo na širšem območju Belfasta, zato so morali aktivirati dodatnih 21 gasilskih vozil iz drugih delov Severne Irske. Glavni policijski načelnik Jon Boutcher je napovedal okrepljeno prisotnost policije na ulicah v prihodnjih dneh.

    Politični vrh in policija pozivata k umiritvi razmer ter zavračata vsakršno obliko kolektivnega kaznovanja in sovraštva.

    Skupine ljudi so se zbrale na več lokacijah, med drugim v Londonderryju, Antrimu, Newtownabbeyju, Ballymeni, Bangorju in Belfastu. Nekateri protesti so potekali mirno, drugod pa je prišlo do nasilja, navaja BBC. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Skupine ljudi so se zbrale na več lokacijah, med drugim v Londonderryju, Antrimu, Newtownabbeyju, Ballymeni, Bangorju in Belfastu. Nekateri protesti so potekali mirno, drugod pa je prišlo do nasilja, navaja BBC. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Čisto huliganstvo

    Prva ministrica Severne Irske Michelle O'Neill je dejala, da so zamaskirani moški s požigi prisilili družine, da zapustijo svoje domove. Dogajanje je označila za »čisto huliganstvo«.

    Napad, ki se je zgodil v ponedeljek zvečer na severu Belfasta, je posnela priča; posnetek se je nato razširil po družbenih omrežjih. Na njem je videti moškega, ki krvavečega človeka drži na tleh in ga večkrat napade, preden posredujejo mimoidoči in policisti. Protipriseljenski in desničarski profili na družbenih omrežjih, zlasti na omrežju X, so posnetek hitro izkoristili, mnogi pa so pozivali k protestom. 

    Na cesti Crumlin Road so napadli policijsko vozilo, v bližini pa so goreli avtomobili in hiše. Pastor Jack McKee, ki je pomagal prizadetim prebivalcem, je dejal, da so morali nekateri člani njegove cerkve zapustiti svoje domove zgolj zato, ker so temnopolti, poroča BBC. »Ljudje, ki so z nami že dvajset let, so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ker so temnopolti. Jezen sem in razočaran nad odzivom dela naše skupnosti.«

    Voditelji petih največjih severnoirskih političnih strank so v skupni izjavi sporočili, da so enotni v obsodbi »grozljivega incidenta«. 

    »Napad v severnem Belfastu je bil gnusen in napačen. Toda obstajajo nevarni poskusi, da bi ga izkoristili za napade na nedolžne ljudi, ki tukaj zgolj hočejo mirno živeti, delati in vzgajati svoje družine,« je O’Neillova zapisala na omrežju X. »Rasizem, ustrahovanje in nasilje so napačni, kjerkoli se pojavijo.«

    Namestnik glavnega policijskega načelnika Ryan Henderson je pozval vplivne posameznike v lokalnih skupnostih, naj spodbujajo mirne proteste in odvračajo ljudi od nasilja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Namestnik glavnega policijskega načelnika Ryan Henderson je pozval vplivne posameznike v lokalnih skupnostih, naj spodbujajo mirne proteste in odvračajo ljudi od nasilja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Kaj vemo o napadu z nožem v Belfastu

    Moški v štiridesetih letih je bil v ponedeljek okoli 22.30 po lokalnem času hudo poškodovan v napadu z nožem na ulici Canard Avenue.

    Na kraju dogodka so našli kuhinjski nož. Žrtev so odpeljali v bolnišnico s hudimi poškodbami oči ter resnimi poškodbami hrbta in obraza. Njegovo stanje ostaja resno.

    Policija je sporočila, da so kasneje aretirali moškega, domnevno iz Sudana, zaradi suma poskusa umora. Osumljenec naj bi februarja 2023 priletel iz Pariza v Dublin in nato vstopil na Severno Irsko. Ob prihodu je zaprosil za azil in dobil dovoljenje za bivanje v Združenem kraljestvu do leta 2028.

    Po navedbah namestnika glavnega policijskega načelnika Ryana Hendersona trenutno ni dokazov, da bi bil napad povezan s terorizmom, pri čemer je poudaril, da je policijska preiskava še v zgodnji fazi. Dodal je, da je imel osumljenec zakonito pravico bivati na Severnem Irskem.

    Osumljenec ostaja v priporu. Obtožen je poskusa umora, posedovanja rezila oziroma ostrega predmeta na javnem kraju in groženj s smrtjo. Pred sodiščem naj bi se pojavil v sredo.

    Razplamtela se je protipriseljenska retorika

    Napad z nožem se je zgodil v času okrepljenih rasnih napetosti v Veliki Britaniji, zlasti zaradi protipriseljenske retorike, ki jo širijo skrajno desni akterji in družbena omrežja, tako v Združenem kraljestvu kot v tujini, piše CNN.

    Prejšnji teden je objava posnetkov telesnih kamer v primeru smrti belega študenta Henryja Nowaka, ki so ga policisti decembra vklenili, potem ko ga je v Southamptonu smrtno zabodel moški sikhovskega porekla, sprožila nacionalno ogorčenje. Policija je bila deležna kritik zaradi ravnanja, skrajno desni voditelji pa obtožb, da umor izkoriščajo za spodbujanje rasističnega nasilja in politične koristi.

    Ključni predstavniki administracije Donalda Trumpa, vključno s podpredsednikom J. D. Vanceom, so obsodbo napadalca izkoristili za kritiko britanske migracijske politike, kar je povzročilo napetosti z britansko vlado. Moški, obsojen za umor, 23-letni Vickrum Digwa, je bil rojen v Veliki Britaniji.

    Približno sto zamaskiranih oseb se je zbralo na cesti Newtownards Road, kjer so brcali vhodna vrata in razbijali okna. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Približno sto zamaskiranih oseb se je zbralo na cesti Newtownards Road, kjer so brcali vhodna vrata in razbijali okna. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Tudi Severna Irska je v zadnjem času doživljala rasne napetosti. Pred letom dni je v Ballymeni na Severnem Irskem več noči trajalo rasno motivirano nasilje, potem ko sta bila dva romunska najstnika obtožena spolnega napada na najstnico. Obtožbe proti njima so bile pozneje umaknjene.

    Severnoirska pravosodna ministrica Naomi Long je obsodila zadnje nemire in nekatere protestnike obtožila, da so »odločeni uničevati prav tiste skupnosti, o katerih trdijo, da jih poskušajo zaščititi«.

    »Ni prostora za zamaskirane nasilneže, ki bi hodili po ulicah, grozili, ustrahovali, povzročali motnje in brezobzirno škodo. Preprosto neiskreno je trditi, da to počnejo v dobro Severne Irske,« je dejala v izjavi v torek zvečer. Dodala je, da čeprav razume zaskrbljenost po napadu v severnem Belfastu, ne smemo dopustiti, da zmaga sovraštvo.

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    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
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    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
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    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
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    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
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    Telemach sedaj ponuja še več

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
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