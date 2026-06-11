Nasilni izgredi v Belfastu se nadaljujejo, policija uporabila vodni top

Izgredi zaradi ponedeljkovega napada z nožem, v katerem je 30-letni Sudanec poškodoval moškega, na Severnem Irskem ne pojenjajo. Družina ranjenega je sporočila, da je ranjeni Stephen Ogilvie v stabilnem stanju, pozvali so k umiritvi razmer, napadalec pa je obtožen poskusa umora.

V Belfastu so po poročanju BBC drugo noč zapored izbruhnili izgredi po ponedeljkovem hudem napadu z nožem. Policija je pri krožišču Sandyknowes v Glengormleyju, približno 13 kilometrov severozahodno od središča Belfasta, proti večji množici uporabila vodni top.

Skupina izgrednikov je policiste napadala z opekami, steklenicami, kosi lesa in molotovkami, poškodovali so lastnino, zažigali zabojnike, gorelo je tudi vozilo ministrstva za infrastrukturo. Oblasti poudarjajo, da sredini izgredi niso bili tako obsežni kot torkovi, ko so zamaskirani moški zažigali hiše, avtomobile in avtobus, 27 ljudi pa je ostalo brez doma, ker so bili tarča napadov tuji državljani oziroma pripadniki etničnih manjšin.

Policija je proti protestnikom uporabila vodni top. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Severnoirska policija je v sredo po celotni državi okrepila prisotnost. V pričakovanju novih protestov je bilo središče Belfasta v sredo pozno popoldne večinoma prazno. Zaradi strahu pred ponovnimi nemiri, h katerim je pozvala skrajna desnica, so bili zaprti restavracije, podjetja in šole ter ustavljen javni promet.

Med manjšinami vlada strah

Britanski minister za Severno Irsko Hilary Benn je dejal, da so ti dogodki med manjšinami povzročili strah, policija pa opozarja, da je spletno deljenje naslovov domnevnih tarč nesprejemljivo in lahko pomeni kaznivo dejanje. Pomoč severnoirski policiji bo zagotovila tudi škotska policija, med drugim s policijskimi psi za nadzor javnega reda, poroča BBC.

Protesti so bili že v torek zvečer tudi v drugih delih Severne Irske ter se razširili na Škotsko in tamkajšnja Glasgow in Edinburg. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Namestnica prve ministrice Severne Irske Emma Little-Pengelly je nasilje označila za grozljivo in poudarila, da izgredniki uničujejo lastne skupnosti.

Tridesetletnik po rodu iz Sudana je bil medtem obtožen poskusa umora zaradi napada na Stephana Ogilvieja. Napadalcu, ki je v Veliko Britanijo prek Pariza in nato Dublina prišel leta 2023 ter ima dovoljenje za bivanje do leta 2028, je sodnik odredil štiritedensko pridržanje do naslednje obravnave 8. julija. Družina poškodovanega, ki je v napadu izgubil levo oko in utrpel poškodbe desnega očesa, vratu in hrbta, je pozvala k miru ter poudarila, da tragedije ne bi smeli izrabljati za razdvajanje ljudi ali spodbujanje sovražnosti.

Izgredi so sicer Severno Irsko pretresli ob že tako veliki napetosti, ki v Združenem kraljestvu vlada po nemirih na jugu Anglije iz prejšnjega tedna, povezanih s policijsko obravnavo umora belopoltega študenta, ki ga je ubil britanski sikh.