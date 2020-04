Belgija gre na tvegano pot opuščanja strogih ukrepov

Obvezne maske v javnem prevozu

Na bruseljskih ulicah je že več ljudi. FOTO: Yves Herman/Reuters

V razredu največ 10 učencev

Junija spet v gostilne in v tujino?

Bruselj – Širjenje koronavirusa se je upočasnilo, a virus ni izginil, zato ostaja nevarnost za prebivalstvo, je sinoči po sedemurnem zasedanju sveta za nacionalno varnost pojasnjila belgijska premierja. Belgija se je odločila, da bo začela postopno odpravljati ukrepe, ki so v veljavi že šest tednov. Belgijska izhodna strategija se bo začela uresničevati 4. maja s fazo 1A, ko bodo v večjem obsegu zagnali gospodarstvo, predvsem poslovanje med podjetji. Vrata naj bi odprle tudi trgovine s tekstilom.Ker bodo ljudje, ki ne morejo delati na daljavo, morali na pot v službo, bo v javnem prometu obvezna nošnja mask za starejše od 12 let Tudi sicer jih močno priporočajo. Oblasti bodo razdelile maske iz blaga prebivalcem, in sicer vsakemu po eno. Socialna razdalja 1,5 metra bo ves čas veljala v veljavi.Nekaj manj omejitev bo samem življenju. Dovoljene bodo športne dejavnosti na prostem brez stika in z največ dvema osebama. Konkretno so navedli tenis, atletiko, ribolov, kajak, golf. V bolnišnicah naj bi bilo opravljenih več pregledov in obravnav. Če se bodo razmere slabšale, bo ukrepe spet poostrili. Naslednja faza 1B se bo začela teden dni pozneje, 11. maja, ko naj bi odprli vse trgovine, pri čemer bodo morali biti sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.Naslednji večji preskok se bo okvirno začel 18. maja s fazo dve, ko bodo postopoma in omejeno začeli odpirati osnovne in srednje šole. Začeli naj bi z največ tremi letniki, poudarek bo na zadnjih letnikih. V šolah bodo veljali strogi higienski ukrepi, pri pouku bo lahko največ 10 učencev. Učitelji in učenci, starejši od 12 let, bodo morali nositi maske.Preučeno bo še, ali tega dne lahko začnejo delovati frizerji in druge dejavnosti, povezane z bližino med strankami in izvajalci. Enako velja za omejena druženja ljudi doma in krajše izlete po Belgiji. Odprli naj bi tudi muzeje.Za fazo tri, ki naj se ne bi začela pred 8. junijem, so že predvidene večje olajšave v družbenem življenju. Tako bodo preučili, ali bi lahko odprli gostilne in bare. Ugotovili naj bi še, v kolikšni meri bodo dovolili dejavnosti za prosti čas in počitniške tabore. Enako velja za potovanja v tujino. Večjih prireditev, kot so priljubljeni belgijski glasbeni festivali, do 31. avgusta ne bo.V Belgiji je po včerajšnjih podatkih doslej umrlo 6659 oseb. K njim štejejo tudi osebe, pri katerih koronavirus ni bil potrjen, marveč je obstajal sum na bolezen. Število hospitaliziranih oseb in obravnavanih na intenzivni negi se že nekaj tednov zmanjšuje. Vrhunec epidemije je bil v začetku aprila.V Belgiji sicer do uveljavitve blažitev velja prepoved nenujnih poti (služba, zdravnik, trgovine). Dovoljeni so sprehodi in rekreacija z ožjimi družinskimi člani. Posedanje v parkih prav tako ni dovoljeno.