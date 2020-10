Belgija je dobila novo vlado

Belgija je 493 dni po volitvah dobila novo vlado. V kraljevi palači je danes v francoščini, nizozemščini in nemščini zaprisegel kabinet liberalnega premiera, 44-letnega Alexandra De Crooja.



V koaliciji Vivaldi, kot so jo poimenovali, so zeleni, liberalci in socialdemokrati iz obeh delov države ter flamski krščanski demokrati. Ime so si izbrali zaradi štirih barv strank (zelene, rdeče, oranžne in modre), ki naj bi spominjale na štiri letne čase, s tem pa na najbolj znan istoimenski cikel koncertov Antonia Vivaldija.



Nova zunanja ministrica Sophie Wilmes, ki je med pandemijo opravljala delo premierke, je De Crooju ob zaprisegi podarila ploščo Štirje letni časi.