Belgija opustila obravnavo naloga za izročitev Puigdemonta in Comina

NekdanjI katalonski minister Toni Comin. FOTO: Aris Oikonomou/AFP

Belgijski sodnik je danes opustil obravnavo španskega naloga za izročitev nekdanjega katalonskega predsednikain nekdanjega katalonskega ministra, je sporočil njun odvetnik. Tako je sodnik upošteval mnenje Sodišča Evropske unije, da Puigdemontu in Cominu pripada imuniteta evropskega poslanca.»Odločil se je, da se pravosodni postopki glede njune izročitve ne morejo nadaljevati, dokler jima Evropski parlament ne odvzame imunitete,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij pojasnil odvetnik nekdanjega katalonskega predsednika Simon Bekaert. Odpravil je tudi vse pogoje glede njune svobode, je dodal.»Belgijsko sodišče priznava najino imuniteto in je opustilo nalog za aretacijo in izročitev,« je ob tem na Twitterju zapisal Puigdemont. »Vendar zdaj čakamo še na izpustitev, ki ima enako imuniteto kot midva. Španija mora ravnati enako kot Belgija in spoštovati pravo,« je poudaril.Puigdemont in Comin sta bila maja 2019 izvoljena v Evropski parlament, a nista mogla prevzeti mandatov, ker sta se po poskusu odcepitve Katalonije od Španije zatekla v Belgijo. Izvoljen je bil tudi nekdanji katalonski podpredsednik Junqueras, ki pa je v zaporu. Sredi oktobra lani je bil zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojen na 13 let zapora.Sodišče EU je v začetku decembra odločilo, da Junquerasu pripada imuniteta evropskega poslanca, zato bi ga bila morala Španija izpustiti iz pripora in mu omogočiti potovanje na ustanovno sejo, da bi prevzel poslanski mandat. Na Sodišču EU so nato pojasnili, da odločitev o imuniteti »velja za vse evropske poslance, torej tudi za Puigdemonta in Comina«.Ta dva sta konec decembra že prevzela začasni akreditaciji evropskih poslancev.Španski priporni nalog za nekdanjega katalonskega ministra, ki je prav tako v Belgiji, medtem še vedno velja. Belgijsko sodišče ga bo obravnavalo v začetku februarja.