Belgijska policija izvedla racijo v Evropski službi za zunanjo dejavnost

Evropska služba za zunanjo dejavnost (EEAS), diplomatska veja EU, je bila v torek predmet racije v okviru preiskave proti goljufijam oz. korupciji, ki jo izvaja belgijska policija, poroča Euronews.

Prostore College of Europe v mestu Brugge, ki prejemajo sredstva iz institucij EU, so prav tako preiskali kot del operacije, prav tako pa so bile preiskane tudi zasebne hiše posameznikov v Belgiji, poroča Euronews. Racija je bila sprožena zaradi močnih sumov o goljufiji pri odločitvah EEAS, da Evropsko akademijo za diplomacijo podeli College of Europe. In sicer gre po poročanju Financial Times za odločitev iz let 2021–2022.

Italijanska nekdanja diplomatinja Federica Mogherini, ki je pred tem vodila EEAS, je postala rektorica tega kolegija septembra 2020 in direktorica diplomatske akademije avgusta 2022.

Kršitev pravil poštene konkurence

Sumijo, da je bila pogodba podeljena z nepravilnostmi – domnevno naj bi imelo College pred objavo razpisa dostop do zaupnih informacij, kar bi pomenilo kršitev pravil poštene konkurence. Preiskava vključuje obtožbe o korupciji, konfliktu interesov, kršitvah notranjih pravil in prenekateri nepravilnosti pri razpisu.

EPPO je povedal, da se preiskava, o kateri je prvič poročal EurActiv, osredotoča na to, ali so kolegij ali njegovi predstavniki prejeli predhodne informacije o razpisu EEAS za ustanovitev diplomatske akademije pred njegovo uradno objavo. »Obstajajo močni sumi, da je bilo med postopkom razpisa za program kršen 169. člen finančne uredbe, ki se nanaša na pošteno konkurenco,« je povedal EPPO. Preiskava poteka, da bi pojasnili dejstva in ugotovili, ali so bila storjena kazniva dejanja.

College of Europe je institucija, kjer lahko diplomirani študenti iz držav članic EU pripravljajo svojo kariero v EU, navaja Financial Times.

Govorec komisije je potrdil racijo na sedežu EEAS, vendar je zavrnil komentar, ko so ga vprašali, ali so bili pridržani kakšni zaposleni komisije. Racija je bila »del tekoče preiskave dejavnosti, ki so potekale v prejšnjem mandatu [2019–2024 pod španskim diplomatom Josepom Borrellom],« je dejal govorec. EEAS zdaj vodi nekdanja estonska premierka Kaja Kallas.

Preiskavo vodi European Public Prosecutor's Office (EPPO), v sodelovanju z European Anti-Fraud Office (OLAF), ki ima mandat za preiskovanje zlorab, goljufij in nepravilnosti, povezanih s proračunom Evropske unije. OLAF nadzoruje spoštovanje pravil/pravilnikov in pomaga pri odkrivanju ter pregonu takih zadev.

Zadnji primer racije na EEAS in College of Europe ni osamljen incident, ampak del širše dinamike, v kateri institucije EU –predvsem z vlogo OLAF in EPPO – postopoma krepijo nadzor nad porabo sredstev in izvajanjem pogodb. To je ključno za ohranjanje kredibilnosti, transparentnosti in zaupanja v delovanje EU.