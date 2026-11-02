Belgijski premier ponudil odstop: kralj osebno rešuje politično krizo

Belgijski premier Bart De Wever je danes kralju Filipu ponudil odstop, potem ko mu s koalicijskimi partnerji ni uspelo skleniti dogovora glede proračuna. Kralj za zdaj odstopa ni sprejel in bo najprej opravil pogovore z vodji strank, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Kralj je odložil odločitev in bo jutri začel pogovore z vodji strank vladne koalicije,« so sporočili iz kraljevske palače. Dodali so, da kralj obžaluje, da v vladi niso dosegli soglasja o sprejetju proračuna, ki bi ustrezal trenutnim izzivom.

»Glede na velike geopolitične negotovosti in znatne gospodarske izzive si država ne more privoščiti dolgotrajne politične krize,« piše v izjavi kralja Filipa, ki vse vpletene poziva k odgovornemu ravnanju. V petek naj bi kralj ponovno sprejel premierja.

»Glede na velike geopolitične negotovosti in znatne gospodarske izzive si država ne more privoščiti dolgotrajne politične krize,« piše v izjavi belgijskega kralja Filipa (na arhivski fotografiji), ki vse vpletene poziva k odgovornemu ravnanju. FOTO: Omar Havana/Reuters

Pogajalci koalicijskih strank so se ponoči razšli, ne da bi sklenili dogovor glede proračuna za leto 2027 in varčevalnega paketa, s katerim želi vlada do leta 2029 prihraniti okoli 10 milijard evrov. Vodja flamskih nacionalistov (N-VA) De Wever vodi petčlansko koalicijo z različnimi političnimi stališči. Desnica ni zadovoljna s predlogi, ki po njihovem mnenju še vedno vsebujejo preveč davkov, medtem ko levica poziva k večji obremenitvi bogatejših, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob De Weverjevi N-VA koalicijo sestavljajo še frankofonski liberalci (MR), Zavzeti (Les Engages), flamski krščanski demokrati (CDV) in socialdemokratska flamska stranka Vooruit.

Belgija, ena izmed najbolj zadolženih držav v Evropski uniji, mora prihraniti milijarde evrov, da bi izpolnila pravila EU glede primanjkljaja in dolga. Hkrati je država pod pritiskom, da v prihodnjih letih v skladu z načrti zveze Nato poveča izdatke za obrambo. Vlada se sooča tudi z vse večjim pritiskom javnosti in sindikatov, ki so se mobilizirali proti grozečim varčevalnim ukrepom.