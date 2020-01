Belgijski primer: evtanazija je bila upravičena

Njeno smrt primerjal s smrtjo hišnega ljubljenca

»Nocoj bom mirno spal,« je povedal belgijski zdravnik, potem ko ga je sodišče v Ghentu oprostilo obtožb malomarnosti, ko je leta 2010 opravil evtanazijo . Tožili sta gain, ker je pomagal umreti njuni tedaj osemintridesetletni sestri, poroča BBC.Ta po njunih besedah ni trpela zaradi neozdravljive bolezni, kar je eden od pogojev za evtanazijo po belgijski zakonodaji, ampak je hotela umreti zaradi propadle zveze s partnerjem. Na zatožni klopi sta se poleg, ki ji je vbrizgal smrtonosno injekcijo, znašla tudi njen osebni zdravnik in psihiater. Vsi trije so presodili, da je bila evtanazija upravičena.Sestri Nys sta se na sodišču še pritožili, da je medicinska pomoč pri umiranju potekala izjemno neprofesionalno. »Njeno smrt je [zdravnik Joris Van Hove] primerjal s hišnim ljubljencem, ki je v bolečini in ga je zato treba usmrtiti,« sta povedali za belgijske medije leta 2016. »Najinega očeta pa je prosil, da pridrži injekcijo v rokah, saj je menda pozabil obliže. Ko je Tine umrla, je starše vprašal, ali hočeta s stetoskopom preveriti, ali njeno srce še bije.«Tine Nys se je sicer že od otroštva spoprijemala s psihiatričnimi težavami, poskušala si je tudi sama vzeti življenje. Kot so razložili njeni družinski člani, so pred smrtjo ugotovili, da ima obliko avtizma, imenovano Aspergerjev sindrom.Belgijska zakonodaja omogoča evtanazijo in asistirani samomor že od leta 2002, vendar le, če bolezen posamezniku ali posameznici povzroča neznosno fizično ali psihično bolečino, ki je nastala zaradi resne in neozdravljive bolezni ali poškodbe.