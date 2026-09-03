Hrvati se zgražajo, slavni umetnik z električno ograjo zaprl dostop do morja

Na Hrvaškem odmeva protizakonita poteza slavnega belgijskega režiserja, dramatika, koreografa in vizualnega umetnika Jana Fabra, ki je večkrat v različnih vlogah gostoval tudi v Sloveniji, sicer pa je znan tudi po številnih kontroverznostih. Na otoku Vis je z električno ograjo ogradil objekt, katerega lastnik je, prav tako pa je z električno ograjo zaprl tudi dostop do morja, poroča Jutarnji list. Luška kapitanija in pomorska policija sta danes preverili stanje in potrdili protizakonito ograditev dostopa do morja.

Razlog postavitve električne ograje doslej še ni znan, opazila pa jo je skupina, ki je raziskovala zalive. »Prišli smo do Vele Čavojnice, da bi se kopali. Ko smo se spuščali proti zalivu, smo naleteli na približno 1,70 metra visoko ograjo, ki je dodatno obdana z žico pod napetostjo. Ostali smo neprijetno presenečeni,« je napisala in se v nadaljevanju zapisa vprašala, ali je to v skladu z zakonom. Dodala je, da električna ograja sega povsem do morja in da so se ob tem počutili neprijetno, poročajo hrvaški mediji.

Jan Fabre je belgijski dramatik, režiser, koreograf in oblikovalec. FOTO: Blaž Samec

S pregledom in primerjavo fotografij ter informacij s stanjem v katastru je razvidno, da gre za objekt, katerega lastnik je omenjeni belgijski umetnik.

Pravi, da ni poznal hrvaškega zakona

Med današnjim inšpekcijskim nadzorom so naleteli tudi na lastnika. Odredili so mu, naj ograjo nemudoma odstrani. Fabre se je pred uradnimi osebami zagovarjal, da ni poznal zakonodaje Republike Hrvaške, ter obljubil, da jo bo odstranil v najkrajšem možnem času.

Iz splitske luške kapitanije so sicer sporočili, da bo lastniku izdana pisna odločba o odstranitvi ograje, proti njemu pa bo zaradi nezakonitega ograjevanja pomorskega dobra vložen tudi predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Fabre je sicer pomemben belgijski dramatik, režiser, koreograf in oblikovalec. Aprila leta 2022 je bil pogojno obsojen na 18 mesecev zapora zaradi spolnega nadlegovanja sodelavk. Veliko število belgijskih umetnikov se je takrat postavilo na njegovo stran, saj so menili, da je bil Fabre v javnosti glede tega primera napačno predstavljen.

Obsojen je bil pred kazenskim sodiščem v Antwerpnu zaradi nasilja, nadlegovanja in neprimernega spolnega vedenja na delovnem mestu ter zaradi spolnega napada na eno žensko. Primer je pritegnil veliko javne pozornosti, saj so nekdanje plesalke in zaposlene v njegovi umetniški skupini Troubleyn več let govorile o zlorabi njegovega položaja moči in neprimernem vedenju.

Sodišče je 29. aprila leta 2022 Fabra spoznalo za krivega kršitev zakonodaje o varstvu dobrega počutja na delovnem mestu v primeru šestih žensk, pri eni pa je ugotovilo tudi spolni napad, pri čemer so bile prisotne oteževalne okoliščine, povezane z nasiljem, grožnjami in njegovim položajem moči. Del drugih obtožb ni mogel biti predmet obsodbe, ker so bila nekatera dejanja že zastarana, pri eni obtožbi pa je bil Fabre oproščen zaradi pomanjkanja dokazov.

Obsojen je bil na 18 mesecev pogojnega zapora s petletno preizkusno dobo, kar pomeni, da mu ni bilo treba takoj v zapor, vendar bi lahko nova obsodba v tem obdobju privedla do izvršitve kazni. Poleg tega je za pet let izgubil določene državljanske pravice. Sodišče je pri odmeri kazni upoštevalo ponavljajočo se naravo njegovega vedenja, posledice za žrtve in dejstvo, da pred tem ni bil kaznovan.

Primer se je začel nekaj let prej. Leta 2018 so nekdanje zaposlene in plesalke iz Fabrove umetniške skupine javno spregovorile o poniževanju, neprimernem spolnem vedenju in zlorabi avtoritete. Po tem je bil sprožen sodni postopek, v katerem je sodišče obravnavalo navedbe več žensk.

Fabre je med postopkom zanikal, da bi storil kazniva dejanja, njegovo odvetništvo pa je zahtevalo oprostilno sodbo, poroča Slobodna Dalmacija.