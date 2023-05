Belgorod po navedbah ruskih oblasti ponoči tarča napada z droni

Ruska regija Belgorod ob meji z Ukrajino je bila ponoči znova tarča napadov z brezpilotnimi letalniki, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po besedah guvernerja Belgoroda Vjačeslava Gladkova je regijo napadlo veliko dronov, pri tem pa je nastala gmotna škoda. O ranjenih ne poročajo.

»Noč ni bila povsem mirna. Bilo je veliko število napadov z brezpilotnimi letalniki,« je na družbenih medijih objavil Gladkov in dodal, da žrtev ni bilo.

V okrožju Grajvoron je bil poškodovan plinovod

Po njegovih besedah je v napadih nastala gmotna škoda v samem mestu Belgorod kot tudi drugih mestih v regiji. Poškodovani so bili avtomobili, hiše in upravne zgradbe. V okrožju Grajvoron je bil poškodovan plinovod, pri čemer je izbruhnil manjši požar. Ruska protiletalska obramba je večino dronov onesposobila, je še sporočil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

O novih napadih na Belgorod poročajo po tem, ko so ruske oblasti sporočile, da je v ponedeljek domnevna ukrajinska diverzantska skupina vdrla na ozemlje Belgoroda, pri tem pa so izbruhnili spopadi z ruskimi silami. V torek je obrambno ministrstvo v Moskvi sporočilo, da je bila skupina uničena, pri čemer naj bi ubili več kot 70 borcev skupine. Spopadi so terjali tudi žrtev med civilisti, več ljudi je bilo ranjenih.

Odgovornost za napade so prevzeli člani dveh protikremeljskih skupin, legije Svoboda Rusije in Ruskega prostovoljnega korpusa, medtem ko je Kijev zanikal vpletenost Ukrajine.

Ameriški časnik New York Times je medtem poročal, da naj bi bila v napadu na Belgorod uporabljena najmanj tri ameriška oklepna vojaška vozila. Dve od teh vozil, znanih kot MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), je očitno zaplenila ruska stran, je v torek zapisal časnik na podlagi analize fotografij in videoposnetkov, objavljenih med drugim na Telegramu.

Pri tem sicer ni jasno, kako so se proukrajinski napadalci dokopali do teh vozil in kako so končala v ruskih rokah, je še poročal časnik, ki navaja, da so ZDA ukrajinski vojski dale na voljo več sto teh vozil.

New York Times je navedel tudi izjavo tiskovnega predstavnika ameriškega zunanjega ministrstva Matthewa Millerja, ki je dejal, da so »trenutno skeptični glede resničnosti teh poročil«. ZDA po njegovih besedah ne spodbujajo ali omogočajo napadov na ozemlju Rusije, kar so povsem jasno dali vedeti. »Toda kot smo tudi rekli, je na Ukrajini, da se odloči, kako bo vodila to vojno,« je dodal.

Obmejna regija Belgorod je bila od začetka ruske invazije na Ukrajino že večkrat tarča napadov, ki so terjali mrtve in ranjene, vendar je bil zadnji spopad med med borci domnevne sabotažne skupine in ruskimi silami največji od začetka agresije proti Ukrajini, še navaja AFP.