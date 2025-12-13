Belorusija izpustila 123 političnih zapornikov vzameno za odpravljene sankcije

Belorusija je danes izpustila 123 političnih zapornikov, med njimi predstavnico opozicije Marijo Kolesnikovo ter aktivista in Nobelovega nagrajenca za mir Aleša Bjaljackega, so sporočile skupine za človekove pravice in beloruski mediji. Pred tem so ZDA sporočile, da bodo odpravile sankcije na beloruski kalij.

Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je pomilostil 123 ljudi iz več držav, poročanje beloruske tiskovne agencije Belta povzema francoska tiskovna agencija AFP. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Belorusijo John Coale je dejal: »Bolj kot se odnosi med državama normalizirajo, več sankcij bomo odpravili.«

Leta 2022 so Zahodne sile poostrile sankcije na Belorusijo, ki je Rusiji dovolila, da z njenega ozemlja izstrelila orožje na Ukrajino. Coale je povedal, da sta se z Lukašenkom pogovarjala o vojni v Ukrajini in kako bi lahko Minsk pomagal pri pogajanjih s Putinom.

EU Lukašenka sicer ne priznava kot predsednika Belorusije zaradi nepravičnih volitev pred petimi leti, ki so sprožile masovne proteste, te pa so oblasti nasilno zatrle, piše BBC. Aretirali so več sto ljudi, med njimi tudi Kolesnikovo, ki je bila ena od voditeljic velikih protestov v Belorusiji leta 2020. V zaporu je večino časa preživela v osami. Njena sestra Tatjana se je dolga leta trudila za izpust Kolesnikove.

Beloruska političarka Marija Kolesnikova leta 2020. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters

Izpuščen je bil tudi aktivist Aleš Bjaljacki, prejemnik Nobelove nagrade za mir leta 2022. Njegova žena Natalija Pinčuk, je za AFP povedala, da se njen mož počuti dobro in da je že na poti v Litvo.

Belorusija je zapornike izpustila v zameno za odpravljene sankcije ZDA na kalijev oksid. Belorusija velja za vodilno svetovno proizvajalko te ključne sestavine za proizvodnjo gnojil.