Belorusija pomilostila Protaseviča

Beloruske oblasti so danes pomilostile novinarja in protivladnega aktivista Romana Protaseviča, ki so ga leta 2021 aretirali v Minsku po prisilnem pristanku potniškega letala. Protasevič je bil sicer 3. maja obsojen na osem let zapora zaradi organiziranja množičnih nemirov, pozivanja k sankcijam proti Belorusiji in vodenja ekstremistične skupine.

»Pravkar sem podpisal ustrezne dokumente, ki potrjujejo, da sem bil pomiloščen. Izjemno sem hvaležen državi in seveda predsedniku za takšno odločitev,« je na videoposnetku, ki ga je objavila beloruska tiskovna agencija Belta, dejal Protasevič.

Protivladni aktivist je bil v preteklosti glavni urednik kanala Nexta na Telegramu, ključnega beloruskega opozicijskega medija, ki je pomagal mobilizirati protestnike na zgodovinskih shodih proti sporni ponovni izvolitvi Aleksandra Lukašenka leta 2020.

Skupaj z njegovo partnerko Sofia Sapega sta bila pridržana maja leta 2021 na letu iz Aten v Vilno, ko so beloruske oblasti zaradi domnevne grožnje z bombo prisilile letalo družbe Ryanair, da je pristalo v Minsku. Njegova aretacija je povzročila ogorčenje po vsem svetu.

Protasevič je bil maja letos obsojen na osem let zapora, med drugim zaradi organiziranja množičnih nemirov, pozivanja k sankcijam proti Belorusiji in vodenja ekstremistične skupine, poroča britanski BBC.

Po aretaciji se je večkrat pojavil na beloruski državni televiziji, kjer se je distanciral od svojih opozicijskih dejavnosti in podpiral belorusko vlado. Vendar sorodniki domnevajo, da so bile njegove izjave izsiljene pod velikim pritiskom in ob domnevnem mučenju.

Sapega, ki je ruska državljanka je bila medtem obsojena na šest let zaporne kazni zaradi »spodbujanja sovraštva«. Aprila letos so jo beloruske oblasti predale Rusiji, kjer jo čaka še pet let zapora.