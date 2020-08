Beloruski voditelj išče podporo Kremlja

Dosedanji beloruski predsednik, ki je bil minulo nedeljo po (spornih) uradnih rezultatih izvoljen za še en predsedniški mandat, se je zaradi množičnih protestov v državi pogovarjal z ruskim predsednikom. Predsednika sta se strinjala, da bo problem Belorusije hitro rešen, so sporočili iz Kremlja.»Agresija zoper Belorusijo narašča. Moramo stopiti v stik s Putinom,« je pred telefonskim pogovorom komentiral Lukašenko. Stanje po njegovem ni nevarno samo za Belorusijo, temveč tudi za druge države, navaja tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na beloruske medije. Dosedanji beloruski voditelj je namreč prepričan, da proteste spodbujajo tuji deležniki.V beloruski prestolnici se je včeraj zvečer znova zbralo več deset tisoč protestnikov, ki zahtevajo Lukašenkov odhod in konec policijskega nasilja. Medtem ko se v medijih in na družbenih omrežjih vrstijo poročila o prekomerni uporabi sile zoper demonstrante in (arbitrarno) pridržane, protestniki vztrajajo na ulicah, kljub temu da so bili iz pripora izpuščeni številni pridržani.Kot smo že poročali, je Belorusijo ta teden prav tako zapustila kandidatka opozicije na nedeljskih predsedniških volitvah, 37-letna. Odšla je v Litvo.