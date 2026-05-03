Ben Gvir rojstni dan proslavil s tortami z vešali za Palestince

Pred dobrim mesecem je odmevalo sprejetje zakona, ki omogoča vrnitev Izraela k smrtni kazni z obešanjem, in sicer le za Palestince, obsojene zaradi smrtonosnih terorističnih napadov.

Tokrat so iz Izraela prišle podobe praznovanja rojstnega dne tamkajšnjega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben Gvira iz skrajno desne stranke Judovska moč (Otzma Yehudit), ki je najbolj podpirala sprejem tega zakona. Petdeseti rojstni dan je, kot poroča Times of Israel, praznoval, obkrožen s simboliko vešal.

V svet so prišle fotografije torte z upodobljenimi vešali, pištolami in zemljevidom Izraela, ki prekriva tudi Zahodni breg in Gazo. In druge torte, prav tako z vešali, ki mu jo je podarila žena. Tudi to je navdušeno razrezal. Na njej je pod vešali pisalo: »Čestitke, minister Ben Gvir. Sanje včasih postanejo resničnost.«

Med povabljenci so bili tudi nekateri visoki politiki, skrajno desni aktivisti in člani policijskega vrha.

Ben Gvir je že ob glasovanju o zakonu v parlamentu nosil priponko z zanko za obešanje. Nekdanji direktor obveščevalne službe Mosad in opozicijski poslanec Ram Ben Barak je tedaj izrazil ogorčenje nad predlogom.

Videoposnetki in fotografije omenjenih tort je sedaj Judovska moč objavila na svojih uradnih družbenih omrežjih.