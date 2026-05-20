Oster odziv Italije na Ben-Gvirove posnetke poniževanja aktivistov (VIDEO)

Giorgia Meloni in Antonio Tajani sta ostro obsodila ravnanje izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, potem ko so v javnost prišli posnetki pridržanih aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, poroča Ansa. Na videih so aktivisti prikazani v klečečem položaju, z zavezanimi očmi in vklenjenimi rokami, Ben-Gvir pa se jim posmehuje z besedami »Dobrodošli v Izraelu« in jih označuje za »podpornike terorizma«.

Italijanska premierka in zunanji minister sta posnetke označila za »nesprejemljive« in poudarila, da takšno ravnanje pomeni kršitev človekovega dostojanstva. Napovedala sta takojšen diplomatski odziv, med drugim sta izraelskega veleposlanika v Rimu pozvala na pogovor ter zahtevala izpustitev italijanskih državljanov, ki so med pridržanimi po prestrezanju flotilje.

Po navedbah italijanske diplomacije se bosta danes v Italijo vrnila prva dva italijanska aktivista. Skupno naj bi bilo na ladjah okoli 30 italijanskih državljanov, organizatorji flotilje pa trdijo, da je Izrael prestregel več plovil v mednarodnih vodah in pridržal približno 430 ljudi.

Italija in Francija sta na pogovor poklicali izraelska veleposlanika v njunih državah, Španija pa izraelskega odpravnika poslov. Zgroženost nad posnetkom je izrazila tudi Irska.

Pravna organizacija Adalah je napovedala izpodbijanje zakonitosti pridržanj in zahtevala takojšnjo izpustitev vseh aktivistov. Del pridržanih je medtem začel gladovno stavko.

Dogajanje je sprožilo odzive tudi v sami izraelski vladi. Zunanji minister Gideon Sar je javno kritiziral Ben-Gvira in zapisal, da »ne predstavlja Izraela« ter da je s svojim ravnanjem škodil državi in diplomatskim prizadevanjem. Ben-Gvir mu je odgovoril, da »vsak, ki pride na naša tla podpirat terorizem in se identificira s Hamasom, bo dobil klofuto, mi pa mu ne bomo nastavili še drugega lica.«

V italijanski opoziciji so medtem okrepili pozive k sankcijam proti izraelski vladi premiera Benjamina Netanjahuja in k zamrznitvi sporazumov med Evropsko unijo in Izraelom.

Odzvalo se je tudi več drugih evropskih držav, tudi Slovenija. »Grozno, šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Nobena država ne bi smela ljudi 'sprejemati' z mučenjem. Ponižujoče ravnanje, ki so ga pokazali minister Gvir in izraelske oblasti v zvezi z Globalno flotiljo Sumud, nima mesta v demokratični družbi,« je na omrežju X zapisala zunanja ministrica, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon.

Ob tem je pozvala k boljši dostopnosti do Gaze in dodala, da je treba nemudoma omogočiti mednarodne obiske izraelskih centrov za pridržanje.

Francija je na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika, Španija pa izraelskega odpravnika poslov. Zgroženost nad posnetkom so izrazile tudi Nemčija, Grčija, Irska in Turčija.