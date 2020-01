Benedikt XVI. ostro nasprotuje spremembam glede celibata

Za mnoge je celibat ključni del katoliškega duhovništva. FOTO: Vatican media/Reuters



Kakšna je predlagana sprememba celibata?

Upokojeni papežse je odzval na navedbe svojega naslednika, da naj bi Katoliška cerkev omilila pravila celibata v amazonski regiji. Svoj zagovor duhovniškega celibata je zapisal v knjigi, ki jo je izdal v soavtorstvu s kardinalom. V njej Benedikt XVI. piše, da ob tem vprašanju nikakor ne more ostati tiho.Papež, ki se je upokojil leta 2013, je prepričan, da ima celibat, »večstoletna cerkvena tradicija, velik pomen, ker omogoča duhovnikom, da se osredotočijo na svoje dolžnosti«. Oba (po)klica, torej poroko in duhovništvo, pa ni mogoče hkrati uresničevati, je še zatrdil nekdanji papež. Le redko se zgodi, da bi 92-letni Benedikt, prvi papež, ki je odstopil v zadnjih 600 letih, posegel v cerkvene zadeve.Vatikan knjige, ki jo je pred današnjim izidom delno predstavil francoski časnik Le Figaro, še ni komentiral. So pa bili nad Benediktovim vmešavanjem nekoliko presenečeni vatikanski komentatorji: »Benedikt XVI. se ni nikoli zavezal, da bo v pokoju molčal. A to je kljub vsemu resna kršitev cerkvenih dogem,« je ob Benediktovem pisanju tvitnil zgodovinar in teolog z univerze Villanova. Novinar italijanskega katoliškega časopisaje papežev komentar prav tako opisal kot »neverjetnega«.Benedikt XVI. je pripadnik skrajno konservativne katoliške struje. S tradicionalnim pogledom na katoliške vrednote je ob upokojitvi obljubil, da bo ostal skrit pred svetom in molčal. A se tega ni prav vselej držal. V člankih, knjigah in intervjujih je nekajkrat poudaril drugačen pristop do vodenja cerkve, kot ga ima aktualni papež. Ta je vidno bolj napreden, poroča BBC.Katoliški škofje z vsega sveta so se oktobra lani zbrali na sinodi, na kateri so razpravljali o prihodnosti cerkve v državah ob Amazonki. Po zaključku srečanja so izdali dokument s podrobnostmi, ki zadevajo Katoliško cerkev, dotaknili so se tudi celibata. Predlagali so namreč, da bi lahko v odročnih delih amazonske regije dovolili posvetitev v duhovniško službo tudi starejšim, poročenim moškim. Na ta način bi nekoliko ublažili težave s pomanjkanjem duhovnikov v regiji.Papež Frančišek je dejal, da bo o tem razmislil, prav tako tudi o drugih predlogih, ki zadevajo varovanje okolja in vlogo žensk v Cerkvi. Odločitev naj bi sprejel v nekaj mesecih, še piše britanski BBC.Za mnoge je celibat ključni del katoliškega duhovništva. Duhovniki naj bi bili namreč poročeni z Bogom in naj jih v tem odnosu ne bi nič motilo, tako tudi ne soproga ali družina. Tradicionalisti znotraj Katoliške cerkve to strogo zagovarjajo.