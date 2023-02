Beneški kanali ostali brez vode

Benetke se v zadnjih dneh soočajo z nenavadno nizko oseko, ki gondolam in reševalnim vozilom onemogoča plutje po kanalih. Turisti, ki so v času beneškega karnevala prišli v mesto, pa lahko z mostov opazujejo plovila, ki so obtičala v blatu.

Z nizko gladino morja se soočajo tudi v Sloveniji in na Hrvaškem.

V Benetkah so za to obdobje značilne poplave, vendar večji del Italije že nekaj časa pesti huda suša. Po mnenju strokovnjakov so za sušo v Benetkah odgovorni pomanjkanje dežja, visok zračni tlak in polna luna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V italijanskih Alpah je v zadnjih mesecih zapadlo 53 odstotkov manj snega od povprečja. V porečju reke Pad se je količina padavin zmanjšala za 61 odstotkov, prizadeta pa sta tudi severni in osrednji del Apeninov.

To je skrb vzbujajoče, saj je sneg pomemben vir vode spomladi in poleti. Pomanjkanje snega pa bo poslabšalo že tako težke razmere, saj so huda suša in vročinski valovi, ki jih je Italija doživela poleti, močno prizadeli italijanske vodne vire in povzročili velike težave v kmetijstvu.

V luči tega je italijanska okoljska organizacija Legambiente v ponedeljek vladi predstavila strategijo za vodo, s katero si prizadeva zmanjšati porabo vodnih virov v državi.