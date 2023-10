Beneški tožilci so uvedli preiskavo proti trem osebam

Po nesreči avtobusa blizu Benetk, v kateri je prejšnji teden umrlo 21 ljudi, so beneški tožilci uvedli preiskavo proti trem osebam. Po poročanju lokalnega časnika Il Gazzettino preiskujejo direktorja podjetja La Linea, lastnika avtobusa, in dva mestna uradnika – vodjo oddelka za promet na celinskem območju mesta in vodjo oddelka za vzdrževanje cest.

Preiskujejo jih zaradi suma uboja iz malomarnosti ter povzročitve hudih ali zelo hudih telesnih poškodb v cestnem prometu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V prometni nesreči v Mestrah pri Benetkah je 3. oktobra umrlo 21 ljudi, 18 pa jih je bilo poškodovanih, ko je avtobus na električni pogon zvečer na poti iz središča Benetk v kamp v bližnjem okrožju Marghera prebil ograjo in zapeljal z nadvoza. Padel je več kot deset metrov globoko, v bližino spodaj ležečih železniških tirov, in pri tem zagorel.

V nesreči je umrlo devet Ukrajincev, štirje Romuni, trije Nemci, italijanski voznik avtobusa, dva Portugalca, južnoafriški državljan in noseča 24-letna hrvaška državljanka, ki je bila s soprogom na medenih tednih.

Tožilstvo v Benetkah je ugotovilo, da avtobus pred padcem z nadvoza ni trčil v drugo vozilo, medtem ko vzrok nesreče še vedno ni znan. FOTO: Claudia Greco/Reuters

13 poškodovanih še v bolnišnici

V bolnišnicah je še vedno 13 poškodovanih. Na intenzivni negi jih ostaja šest, med katerimi sta dva v smrtni nevarnosti, so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v sredo sporočile zdravstvene oblasti.

Tožilstvo v Benetkah je ugotovilo, da avtobus pred padcem z nadvoza ni trčil v drugo vozilo, medtem ko vzrok nesreče še vedno ni znan. Ena od hipotez je, da je voznik zaradi nenadne slabosti izgubil nadzor nad vozilom. Pojavljajo se tudi pomisleki o stanju nadvoza, predvsem varovalne ograje.