Benečani pretreseni, preiskovalci iščejo vzrok tragične nesreče

Včeraj so identificirali vseh 21 žrtev hude prometne nesreče, ki se je zgodila v torek zvečer v Mestrah pri Benetkah. Avtobus s pogonom na metan, na katerem je bilo štirideset potnikov, je prebil dve zaščitni ograji, zgrmel čez nadvoz, nato pa je zagorela električna baterija. Umrlo je devet oseb iz Ukrajine, štiri iz Romunije, tri iz Nemčije, dve iz Portugalske, po ena iz Hrvaške in Južne Afrike ter italijanski voznik.

15 ljudi je ranjenih, med njimi so jih uspeli identificirati že 13. Deset jih je na intenzivni negi.

Čeprav vzrok nesreče še ni znan, se ugiba o tem, kaj je povzročilo tragično nesrečo. Nekateri so vzrok pripisali slabemu zdravstvenemu stanju voznika, vse bolj pa so oči uprte v varnostno ograjo na nadvozu. Avtobus, ki je ob nizki hitrosti sprva drsel približno 50 metrov, je nato nizko ograjo prebil in padel v globino. Posnetki kamer kažejo, da je 13-tonsko hibridno vozilo zlahka prebilo ograjo, ki je bila, sodeč po posnetkih, zarjavela.

Avtobus je zgrmel dobrih deset metrov v globino. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Kot navaja La Repubblica, mnogi menijo, da ta ograja ni imela nobene zaščitne funkcije. Kot poroča Ansa, je preiskovalni spis, ki ga je odprlo beneško tožilstvo, za zdaj brez osumljencev. »Trenutno ni osumljencev,« je potrdil tudi tožilec Bruno Cherchi. Preiskujejo zaščitno ograjo, vozilo in območje tragedije, osredotočili so se na analizo posnetka kamer.

Rekonstrukcije, ki bi lahko z gotovostjo ugotovila vzroke nesreče, še niso izvedli. Sodstvo preučuje dve glavni hipotezi o vzrokih tragedije. Prva je tvegan manever z drugim avtobusom in trk v staro varovalno ograjo, kot drugo pa bolezen voznika, ki ni mogel obvladati vozila. Pokojni voznik, italijanski državljan, je bil star 40 let in je bil pri podjetju zaposlen sedem let.

FOTO: Claudia Greco/Reuters

Direktor podjetja La Linea Tiziano Idra, ki je upravljalo avtobusno povezavo do kampa, je včeraj zagotovil, da je bil preminuli voznik vesten, izključuje pa tudi možnost, da bi bil utrujen oziroma zaspan. Po najnovejših podatkih je bil v času tragedije v službi tri ure in pol, pri čemer ni šlo za čas kontinuirane vožnje. Pred tem je imel po podatkih direktorja zanesljivo dovolj časa za počitek.