Benjamin Netanjahu napovedal ponovno kandidaturo na volitvah

Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo letos znova kandidiral na volitvah, je danes sporočila njegova stranka Likud, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da ni prepričan, ali se bo izraelski premier ponovno potegoval za položaj.

V kratki izjavi je Likud poudaril, da bo Netanjahu kandidiral na volitvah, in »če Bog da, zmagal«, poroča Reuters. Volitve še niso bile uradno razpisane, vendar morajo biti izvedene najpozneje do konca oktobra.

Medtem je glavni dopisnik ABC News za Washington Jonathan Karl na omrežju X zapisal, da mu je Trump povedal, da ne ve, ali bo Netanjahu kandidiral. »Ne vem, imel je izjemno kariero. Ali želi nadaljevati?« je Trump po Karlovih besedah dejal novinarju.

Volitve bodo prve v Izraelu po napadu Hamasa 7. oktobra 2023, ki velja za najhujši varnostni neuspeh v zgodovini države in je sprožil izraelsko vojaško operacijo v Gazi.

Netanjahu se je po vrnitvi na oblast decembra 2022 soočal z burnim političnim obdobjem na čelu ene najbolj desno usmerjenih vladnih koalicij v zgodovini Izraela. Že pred vojnami v Gazi, Libanonu in Iranu so državo pretresali množični protivladni protesti.

Javnomnenjske raziskave mu niso naklonjene

Njegova politična prihodnost je v izraelski javnosti vse bolj sporna. Več kot 60 odstotkov Izraelcev meni, da ne bi smel ponovno kandidirati, kaže anketa, ki jo je 9. junija objavil jeruzalemski Inštitut za demokracijo Izraela.

Po drugi strani pa ima še vedno trdno podporo dela javnosti, ki ga podpira zaradi njegovega ravnanja v času vojn po 7. oktobru ter zaradi mednarodnih odnosov, tudi z Donaldom Trumpom in drugimi voditelji.

Notranjepolitično ostaja Netanjahu​ izjemno trden v lastni stranki. Na strankarskih volitvah novembra ni imel protikandidatov in velja za voditelja s skoraj popolnim nadzorom nad Likudom in njegovimi poslanci.

Javnomnenjske raziskave večinoma kažejo, da desno-verski blok strank, ki ga podpira, na prihodnjih volitvah ne bi osvojil parlamentarne večine. Nekatere ankete kažejo celo tesno prednost raznolike opozicijske koalicije, vendar brez zagotovljene večine brez sodelovanja z arabskimi strankami, čemur pa del opozicije nasprotuje.

Ameriški in izraelski uradniki sicer poudarjajo, da Trump in Netanjahu​ kljub občasnim napetostim ohranjata tesne odnose. V zadnjih tednih naj bi Trump Izrael pozval k omejitvi vojaških operacij v Libanonu, medtem ko Washington vodi pogajanja o dogovoru z Iranom.

Trump je prejšnji teden tudi priznal, da je v napetem telefonskem pogovoru Netanjahuja​ označil za »prekleto norega«, a dodal, da se kljub temu dobro razumeta.